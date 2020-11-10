Останній місяць осені для багатьох знаків зодіаку у фінансовому плані буде дуже успішним. Однак не варто відразу витрачати всі гроші. Попереду зима і Новий рік. А отже, треба готуватися заздалегідь і вже зараз купувати подарунки близьким. Скоро цей кошмарний рік закінчиться і світ нарешті зітхне з полегшенням. Ну а що ж чекає на наші гаманці в листопаді 2020? Читайте фінансовий гороскоп для кожного знака зодіаку на листопад 2020 року. І нехай усі ваші покупки принесуть тільки радість і задоволення.

Овен

У листопаді 2020 року в Овнів можуть виникнути невеликі фінансові труднощі. Можливо, вам знадобиться підробіток. Не проґавте момент, інакше до кінця місяця можете опинитися на бобах. Складіть список покупок на місяць і чітко його дотримуйтесь.

Телець

Листопад 2020 року в Тельців пройде під девізом накопичення. Так, вам вдасться відкласти трохи про запас. Ви чітко розумієте, що можете собі дозволити, і не купуєте зайвого. Однак у спробі заощадити головне ― не перегинати палицю і не відмовляти собі в елементарних речах.

Близнюки

Вам варто відмовитися від зайвих покупок. Проблема в тому, що вам важко встояти і не витратити гроші. Однак, якщо ви хочете трохи накопичити і вигідно вкласти гроші для пасивного доходу, варто відмовитися від непотрібних витрат.

Рак

Є велика ймовірність отримати прибуток, але тільки в тому випадку, якщо ви візьметеся за новий проєкт. Дерзайте, ваша впевненість і цілеспрямованість допоможуть подолати труднощі і зірвати свій куш.

Лев

Листопад 2020 року — один із найбільш вдалих місяців для Левів. Новий проєкт, посада або премія піднімуть не тільки настрій, а й самооцінку. Перед вами відкриваються прекрасні перспективи. Не варто проминати свій шанс. Навіть якщо дуже страшно.

Діва

Для Дів цей місяць буде дуже вдалим. Начальство давно за вами спостерігає і, можливо, вирішить нагородити премією. Потіште себе подарунком. Ви заслужили.

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Терези

Місяць буде досить складним. Можуть виникнути непередбачені фінансові витрати, які повністю виб’ють вас із колії. Щоб уникнути катастрофи, притримайте гроші в першій половині місяця.

Скорпіон

Скорпіонам варто бути дуже обачними. Зірки категорично не рекомендують брати кредити або позичати. Завжди можна трохи врізати свої потреби. Будьте розсудливі.

Стрілець

Ваші фінансові можливості явно не відповідають вашим бажанням. Однак пам’ятайте, великі покупки можуть стати причиною скандалів у сім’ї. Подумайте, чи варті того новий телефон або сумка? Може, потрібно трохи почекати?

Козеріг

Ризик — девіз цього місяця для Козерогів. Тільки для вас листопад приготував стільки сюрпризів, скільки не снилося навіть найзавзятішим мрійникам. Ви зможете втілити в реальність усі свої бажання. Не забудьте про благодійність. Тоді вам воздасться.

Водолій

Ви дуже довго працювали. Настав час пожинати плоди своєї праці. Чекайте на приємні бонуси або несподівану фінансову підтримку від дуже впливового покровителя.

Риби

Цього місяця ви можете собою пишатися: завдяки своїй роботі і терпінню вам вдалося накопичити потрібну суму і зробити ту покупку, про яку ви мріяли. Ті ж представники знака, які на мілині, можуть отримати несподівану допомогу.

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