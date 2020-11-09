Місячний календар вдалих днів на листопад 2020 року
Останній місяць осені обіцяє бути дуже сприятливим. Однак для того, щоб не зіпсувати свої починання, потрібно знати, коли варто відкласти справи на потім. Адже залежно від місячного циклу і місячної фази може змінюватися самопочуття людини і навіть стан її здоров’я. Тому рекомендуємо ознайомитися з місячним календарем на листопад 2020 року. Він допоможе вдало спланувати справи. У місячному календарі вказані сприятливі і несприятливі дні. Читайте в матеріалі місячний календар вдалих днів на листопад 2020 року.
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Вдалі дні в листопаді 2020 року
В останній місяць осені вдалих днів набагато більше, ніж невдалих. Саме в ці дні можна сміливо ставити перед собою найскладніші завдання й ухвалювати важливі рішення.
Найбільш сприятливі дати в листопаді ― 2, 10, 12, 16 і 21 число, також вдалі 1, 3―5, 7, 11, 13, 17, 19 листопада. На цей час можна планувати поїздки, підписання важливих договорів, купівлю нерухомості і реалізацію складних завдань. Вплив Місяця на організм буде мінімальним, так що будь-якій людині буде під силу абсолютно все.
Несприятливі дні в листопаді 2020 року
Невдалих днів у листопаді 2020 року буде мало. 4 і 30 числа досить складні. У цей час краще відмовитися від будь-якої роботи і віддати перевагу відпочинку та медитації. А от 6, 8, 15, 22 і 30 ― критичні дні листопада. У цей період потрібно мінімізувати будь-яку роботу і звернути особливу увагу на здоров’я.
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