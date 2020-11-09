Останній місяць осені обіцяє бути дуже сприятливим. Однак для того, щоб не зіпсувати свої починання, потрібно знати, коли варто відкласти справи на потім. Адже залежно від місячного циклу і місячної фази може змінюватися самопочуття людини і навіть стан її здоров’я. Тому рекомендуємо ознайомитися з місячним календарем на листопад 2020 року. Він допоможе вдало спланувати справи. У місячному календарі вказані сприятливі і несприятливі дні. Читайте в матеріалі місячний календар вдалих днів на листопад 2020 року.

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Вдалі дні в листопаді 2020 року

В останній місяць осені вдалих днів набагато більше, ніж невдалих. Саме в ці дні можна сміливо ставити перед собою найскладніші завдання й ухвалювати важливі рішення.

Найбільш сприятливі дати в листопаді ― 2, 10, 12, 16 і 21 число, також вдалі 1, 3―5, 7, 11, 13, 17, 19 листопада. На цей час можна планувати поїздки, підписання важливих договорів, купівлю нерухомості і реалізацію складних завдань. Вплив Місяця на організм буде мінімальним, так що будь-якій людині буде під силу абсолютно все.

Несприятливі дні в листопаді 2020 року

Невдалих днів у листопаді 2020 року буде мало. 4 і 30 числа досить складні. У цей час краще відмовитися від будь-якої роботи і віддати перевагу відпочинку та медитації. А от 6, 8, 15, 22 і 30 ― критичні дні листопада. У цей період потрібно мінімізувати будь-яку роботу і звернути особливу увагу на здоров’я.

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