Що чекає на представників кожного знака зодіаку в цей день? Як його правильно почати? На чому акцентувати увагу? Читайте в гороскопі на 10 листопада 2020 року від екстрасенсів СТБ!

Овен

Зосередьтеся на здоров’ї. Постарайтеся прислухатися до свого організму: він потребує відновлення правильного обміну речовин. Для цього харчуйтеся тим, чого особливо сильно хотітиметься вранці.

Телець

Не бійтеся занепаду сил. Вам не загрожує депресія або апатія. Тельцям тільки здається, що вони на межі. Але повірте, будь-яке добре слово або маленький сюрприз повернуть вас до життя. Чекайте сьогодні на приємні звістки.

Близнюки

Навчіться любити себе. Ви занадто багато енергії витрачаєте на інших. Часом навіть забуваєте про свої проблеми і завдання. Так не можна. Розставляйте пріоритети і почніть робити це сьогодні.

Рак

Зізнайтеся у своїх почуттях. Усе, що турбує, потрібно вирішити і з’ясувати. Зірки розташовані так, що будь-яка розмова знайде своє логічне завершення.

Лев

Будьте уважні. Ймовірно, можуть статися неприємності, які зіб’ють вас із пантелику. Та якщо швидко візьмете себе в руки, то будь-якої проблеми вдасться уникнути.

Діва

У вівторок потрібно залягти на дно. Не нагадуйте про себе зайвий раз, інакше ризикуєте бути завантаженим роботою до глибокої ночі.

Терези

Емоційний фон відновлюється. Ви поступово повертаєтесь до хороший настрій. Щоб усе закріпити, поговоріть з близькими. Уже можете поділитися своїми старими проблемами, які вдалося вирішити.

Скорпіон

Ви звикли, що вам усе сходить з рук. Однак не сьогодні. Якщо дозволите собі зайве, то можете залишитися біля розбитого корита. Тому стежте за тим, що кажете і кому.

Стрілець

Скромність прикрашає. Але Стрільці настільки сором’язливі, що не можуть зрушити з місця. Прокиньтеся, якщо так триватиме, то ви ніколи не почнете досягати успіху.

Козеріг

Скаржитися друзям на життя — це не вирішувати проблеми. Спробуйте самостійно братися за справи, попередньо не радячись з усіма навколо. Ба більше, дехто вже втомлюється від вашого ниття.

Водолій

Водолії спокійні і незворушні. Вам так личить цей стан. У вівторок насолоджуйтеся сімейним затишком і теплом. Проведіть незабутній вечір у колі рідних. Організувати його потрібно самостійно.

Риби

Здається, ніби щось іде не за планом. Вас явно турбує робота або особисте життя. І там, і там є свої неприємності. Щоб їх вирішити, обміркуйте гарненько, де ви помилилися.

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