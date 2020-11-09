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Домашні бургери: топ-5 рецептів від учасників «МастерШеф»

09.11.2020

Топ-5 нескладних рецептів бургерів допоможуть вам здивувати своїх близьких популярною стравою. Секрети приготування домашніх бургерів від учасників «МастерШеф» знайдете в матеріалі.

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Чизбургер

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Інгредієнти:

  • Яловичина – 500 г
  • Масло – 50 г
  • Сіль – 7 г
  • Спеції (на ваш смак) – 7 г
  • Олія – ​​1 ст. л.
  • Салат (зелений) – 4 листи
  • Помідори – 4 шматочки
  • Солоний огірок – 4 шт.
  • Цибуля (червона) – 4 кільця
  • Соус (майонез домашній) – ½ склянки
  • Соус (кетчуп і гірчиця) – по 1 ст. л.
  • Булки – 4 шт.
  • Соус (вустерширський) – за смаком
  • Оцет яблучний – за смаком
  • Сир – 4 скибочки

Приготування:

  1. Приготувати соус. Змішати майонез, кетчуп, гірчицю, вустерширський соус, яблучний оцет і мелений перець у блендері.
  2. М’ясо і жир нарізати, додати сіль і приправи, прокрутити через м’ясорубку. Фарш не м’яти! Закрити плівкою миску з фаршем, і поставити в холодильник на годину.
  3. Нагріти сковороду, налити в неї олію і дочекатися, поки вона не почне диміти. Взяти 130 грамів охолодженого фаршу, надати йому форму котлети і викласти на сковорідку. Обсмажувати з кожного боку по 4-5 хвилин доти, поки котлета не стане рум’яною. Коли вона буде готова, покласти на неї шматочок сиру.
  4. Розрізати булку навпіл і підсушити її на сковороді або в тостері.
  5. Можна збирати бургер. На нижню частину булки покласти лист салату, полити невеликою кількістю соусу. Потім викласти котлету з сиром, помідор, цибулю, солоний огірок і накрити верхньою частиною булочки.

Монте-Крісто бургер

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Інгредієнти:

  • Шинка (прошуто) – 8 шматочків
  • Вино (біле сухе) – ½ склянки
  • Сир твердий – 170 г
  • Борошно – 2 ст. л.
  • Олія – ​​1 ст. л.
  • Булочки для бургера – 4 шт.
  • Яйця – 2 шт.
  • Вершки – ½ склянки
  • Цукор – ½ склянки
  • Ваніль (екстракт) – 1 ч. л.
  • Сіль – ¼ ч. Л.
  • Гриби (печериці сушені, подрібнені) – 2 ст. л.
  • Сіль – 1 ст. л.
  • Перець (мелений чорний) – 1 ч. л.
  • Яловичина (яловичий фарш) – 520 г

Приготування:

  1. Робимо сирне фондю. Налити вино в розігріту каструлю і довести до кипіння. Змішати тертий сир з борошном і поступово додавати його невеликими жменьками в каструлю. Перемішувати до ти, поки сир повністю не розплавиться. Залишити фондю на мінімальному вогні.
  2. Готуємо чипси з прошуто. Розігріти духовку до температури 190 °С. Викласти шматочки прошуто на змащене олією деко і тримати в духовці 5—6 хвилин, поки вони не стануть хрусткими.
  3. Наступний крок: смажені булочки. У середній посудині змішати яйця, вершки, цукор, сіль і екстракт ванілі. Занурити в тісто кожну булочку. Розігріти олію у великій каструлі до 185 °C. Опустити булочки в олію приблизно на дві хвилини — в результаті вони повинні стати золотистими.
  4. Переходимо до котлет для бургера. Змішати печериці, сіль і перець, додати суміш в яловичий фарш і перемішати. Тепер розділити фарш на чотири рівні частини і сформувати котлети. Викласти їх на сковорідку і готувати на середньому вогні до того рівня прожарювання, який потрібен.
  5. Збираємо бургер. Розрізати булочки навпіл і викласти інгредієнти в такому порядку: нижня частина булочки, котлета, одна столова ложка сирного фондю, чипси, верхня булочка. Посипати цукровою пудрою і подати з кленовим сиропом.

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Грибний бургер

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Інгредієнти:

  • Олія (оливкова) – ¼ склянки
  • Оцет (бальзамічний) – ¼ склянки
  • Спеції (орегано) – ¼ ч. л.
  • Сіль – за смаком
  • Перець – за смаком
  • Цибуля (червона) – 4 колечка
  • Гриби (шампіньйони) – 8 шт.
  • Хліб (булочки) – 4 шт.
  • Сир – 4 шматочки
  • Салат (зелений) – 4 листки

Приготування:

  1. В окремій мисці збити олію, оцет, орегано, дрібку солі і перцю. Кинути туди печериці та маринувати при кімнатній температурі від 30 хвилин до двох годин.
  2. Розігріти гриль і викласти на нього гриби, маринад не виливати — він ще знадобиться. Просмажувати кожну сторону по п’ять хвилин, поки гриби не підсмажаться.
  3. Чотири шматочки червоної цибулі вмочити в маринад і викласти на гриль. Готувати з печерицями протягом 3—4 хвилин.
  4. Накрити чотири печериці сиром і чекати, поки він розплавиться.
  5. Зберіть бургер у такому порядку: нижня булочка, лист салату, смажена червона цибуля, печериця з розплавленим сиром, проста печериця і верхня булочка.

Shake shack бургер

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Інгредієнти:

  • Соус (майонез домашній) – ½ склянки
  • Соус (кетчуп і гірчиця за смаком) – 1 ст. л.
  • Огірок маринований – 4 шт.
  • Часниковий порошок – ¼ ч. л.
  • Паприка – ¼ ч. л.
  • Перець каєнський – дрібка
  • Яловичий фарш (філе) – 230 г
  • Яловичий фарш (шийка) – 120 г
  • Яловичий фарш (грудинка) – 120 г
  • Олія соняшникова – 2 ч. л.
  • Булочки для бургера – 4 шт.
  • Салат (зелений) – 4 листи
  • Помідори – 8 шматочків
  • Олія (рослинна) – ½ ч. л.
  • Сир американський – 4 шматочки
  • Сіль за смаком
  • Перець – за смаком

Приготування:

  1. Зробити соус. Змішати майонез, кетчуп, гірчицю, часниковий порошок, паприку, каєнский перець в блендері.
  2. Змішати фарш, після чого розділити його на чотири частини і поставити в холодильник на 10 хвилин.
  3. Поки котлети охолоджуються, зробити булочки. Розрізати навпіл кожну і змастити маслом. Підрум’янити на сковорідці.
  4. Глибоку сковорідку розігріти і налити масло. Щедро посипати котлету сіллю і перцем, потім покласти в сковорідку. Використовувати плоску лопатку, щоб зробити котлету більш плоскою. Готувати близько двох хвилин, поки не з’явиться золотава скоринка. Покласти на м’ясо по скибочці сиру і дочекатися, поки він не розплавиться. Потім прибрати котлети з вогню.
  5. Складаємо бургер. На нижню булочку покласти котлету з сиром, два шматочки помідора і лист салату. Змастити верхню булочку соусом і накрити нею бургер.

Гавайський бургер

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Інгредієнти:

  • Соус (соєвий) – 150 мл
  • Оцет (винний) – 1 ст. л.
  • Імбир (сушений) – 2 ч. л.
  • Часник – 2 ч. л.
  • Цукор (тростинний) – 8–10 кубиків
  • Мед – 1 ст. л.
  • Вода – ¼ склянки
  • Олія (рослинна) – 1 ч. л.
  • Ананас – 2 колечка
  • Яловичина (котлета з яловичого фаршу) – 130 г
  • Сир (швейцарський) – 1 шматочок
  • Хліб (булочка для бургера) – 1 шт.
  • Майонез – ½ ст. л.
  • Салат (зелений) – 1 лист
  • Цибуля – 1 колечко
  • Помідори – 1 шматочок

Приготування:

  1. Зробити соус теріякі. У невеликій каструлі змішати соєвий соус, винний оцет, імбир, часник, цукор, мед, воду і олію і варити на слабкому вогні протягом 5–6 хвилин, поки мед з цукром повністю не розчиняться.
  2. Розігріти сковороду на середньому вогні і розтопити на ній олію. Викласти нарізані кільця ананаса і обсмажувати протягом п’яти хвилин з кожного боку. Приправити котлету на смак і викласти її в сковороду, готувати на сильному вогні. Обсмажувати хвилини 2–3, поки сік не почне збиратися на верхній частині котлети.
  3. Перевернути і стежити, щоб котлета залишалася соковитою. Покласти зверху сир і дочекатися, поки він розплавиться. Смажити м’ясо ще 2–3 хвилини.
  4. Покласти на котлети по скибочці ананаса.
  5. Поки готується котлета, підготувати булочки. Викласти їх на змащену олією сковорідку і підрум’янювати 2–3 хвилини. Потім зняти булочки з вогню і змастити м’якоть тонким шаром майонезу.
  6. Збираємо бургер. На нижню булочку покласти лист салату, цибулю, помідор і котлету з сиром і ананасами. Викласти соус теріякі і накрити верхньої булочкою.

Смачного!

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