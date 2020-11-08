Гороскоп на тиждень з 9 по 15 листопада 2020 року розповість, які повороти долі і труднощі підготували зірки для кожного знаку зодіаку. Чого краще уникати, а на що, навпаки, варто звернути увагу? Хто може досягти небувалих висот і зустріти другу половинку, а кому доведеться зустрітися з власними страхами і побороти їх? Детальніше читайте в гороскопі на тиждень з 9 по 15 листопада 2020 року від експертів СТБ.

Овен

На вас повисла відповідальність і ви, здається, вирішили впоратися з нею самостійно. Але Овнам зовсім не обов’язково тягнути все самим, навчіться делегувати і пожинайте плоди своєї мудрості і правильних рішень.

Телець

Не квапте події, це може тільки нашкодити. Все станеться саме тоді, коли потрібно, поступово і плавно. Ви вже посіяли зерно, яке скоро дасть вам довгоочікувані плоди і винагороду.

Близнюки

Прийшла пора переглянути ваші цінності і поглянути на все з іншої перспективи. Щоб знайти новий шлях, потрібно його шукати, щоб знайти альтернативне рішення, потрібно пожертвувати звичним. Не бійтеся вийти із зони комфорту.

Рак

Цьому знаку на найближчому тижні без компромісів ніяк. Ракам потрібно навчитися домовлятися з людьми, слухати їх і чути, щоб виходити з ситуацій з обопільною вигодою.

Лев

Цей тиждень – дні благополуччя і достатку. Якщо ви давно відкладали в довгу шухляду свої плани, зараз саме час їх дістати і втілити в життя, Всесвіт вам благоволить в будь-яких починаннях.

Діва

Дівам пора наповнитися енергією і життєвою силою, які активно витрачаються на реалізацію бажаного. Присвятіть тиждень турботі про себе, про своє тіло, про ментальний спокій, аби віднайти внутрішню силу на подальші звершення.

Терези

Щоб отримати в своє життя щось нове і приємно непередбачуване, цьому знаку варто скористатися спритністю свого розуму і дотепністю. Дайте своєму мозку творити, відкрийтесь польоту фантазії і тоді зможете знайти справді геніальні рішення.

Скорпіон

Цьому знаку варто розібратися в собі, своїх думках, баченні світу. Перестаньте битися з вітряними млинами, захищаючи себе, невідомо навіть від кого. Всесвіт хоче дати вам свої дари, але для цього потрібно відкритися їй назустріч.

Стрілець

Стрільці на цьому тижні мають шанс якісного зростання і розвитку. Досвід, який вони переживуть в ці дні, обіцяє подарувати нові осяяння і можливості побудувати у своєму житті щось грандіозне. Так що не бійтеся вчитися і відкривайтеся знанням.

Козеріг

Цей знак очікує емоційний тиждень. Для того, щоб кількість різних, як приємних, так і не дуже, емоцій не затопила вас в кінці тижня, не відкидайте свої почуття і проживайте їх. Проживайте все з прийняттям.

Водолій

Надзвичайна удача чекає за рогом, Водоліям варто тільки трохи пройти вперед, щоб вона накрила їх з головою. Йдеться про матеріальний достаток і благополуччя, які принесуть багато задоволення.

Риби

Цьому знаку потрібно влаштувати для себе гарну емоційну чистку. Як природжені емпати, Риби пропускають через себе занадто багато, і прийшов час очиститися від цього. Забудьте минулі образи, відпустіть минуле і присвятіть час самозцілення.

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