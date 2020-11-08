Гороскоп на 9 листопада 2020 року допоможе визначитися з правильним рішенням. Як вести себе в понеділок? І яких правил треба дотримуватися? Читайте гороскоп на 9 листопада 2020 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

Сміливо використовуйте сьогодні свою комунікабельність, щоб домогтися успіху в будь-яких справах – робочих, любовних, сімейних. Вечір проведіть весело в сімейному колі, розважайтеся – вам потрібен відпочинок.

Телець

Сьогодні у вас з’явиться відмінний шанс завести корисні знайомства – не пропустіть його. Це здорово допоможе вам піднятися по кар’єрних сходах і знайти почуття задоволення.

Близнюки

Сьогодні може статися важлива розмова, яку ви так чекали останнім часом. Будьте щирими і добрими, вчіться слухати. Вечір в обіймах коханої людини буде чудовим завершенням відмінного дня.

Рак

Влаштуйте сьогодні собі повноцінний відпочинок. Тільки приємні заняття, їжа, яку ви любите, і люди, які добре до вас ставляться. Розслабтеся і ні про що не думайте – сьогодні день перезавантаження.

Лев

Присвятіть цей день собі – порадуйте приємними покупками, процедурами і справами. Відпочиньте, повеселіться з друзями або відчуйте з коханою людиною, який сьогодні буде вас обожнювати.

Діва

Не варто активно проявляти сьогодні ініціативу – робіть тільки те, що повинні або хочете. Не нав’язуйте свою допомогу, інакше можете вплутатися в неприємну історію.

Терези

Домашні рутинні справи відкладіть на інший день, сьогодні день веселощів. Влаштуйте сімейний пікнік на природі, веселу вечірку з друзями або романтичне побачення з коханою людиною. Насолоджуйтесь сьогоднішнім днем ​​і сповнюйтеся емоціями.

Скорпіон

Відмінний день для спілкування, зустрічей і планування відпочинку. День сповнений приємних сюрпризів – приймайте їх з посмішкою.

Стрілець

Сміливо можете сьогодні братися за нові проєкти і складати план на найближчий місяць. Удача також посміхнеться вам, якщо захочете зробити велику покупку в вигляді будинку або машини.

Козеріг

День важливо присвятити своєму здоров’ю – переглянете свої харчові звички, і готуйте тільки корисну їжу. Спорт також буде доречний сьогодні, щоб прийти в тонус і наситити себе енергією.

Водолій

Займіться сьогодні своєю сім’єю. Влаштуйте приємний сюрприз своїй коханій людині, порадуйте дітей, відвідайте батьків. Насолоджуйтеся тим, як оточуючі будуть реагувати на ваші приємні жести і вдячно посміхатися вам у відповідь.

Риби

Сьогодні хороший день, щоб закінчити всі свої розпочаті проєкти. Зможете не тільки закрити це питання в робочому плані, а й позбутися від душевних страждань за незроблену роботу.

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