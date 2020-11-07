Гороскоп на 8 листопада 2020 року допоможе визначитися з правильним рішенням. Як поводитись у неділю? І яких правил треба дотримуватися? Читайте гороскоп на 8 листопада 2020 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

Овен готовий буде звиватися вужем, аби тільки переконати інших у своїй правоті! Інше питання, навіщо це йому? Чи не краще витратити цю енергію на досягнення реальних цілей? А вже якщо й доводити щось оточенню, то краще не свою правоту, а свою незамінність.

Телець

Телець може з подивом виявити в собі незвичайну гнучкість і дипломатичність. З боку це може навіть здатися поступливістю і небажанням обстоювати свою позицію. Аж ні! Якщо Телець і погодиться з чужою думкою, то зробить це лише для того, щоб позбутися опонента. Діятиме ж він усе одно по-своєму.

Близнюки

День у Близнюків може пройти в нескінченних суперечках і дискусіях ні про що. І не те щоб Близнюкам було життєво важливо довести якісь зі своїх думок. Швидше, робитися це буде через простий спортивний інтерес. Близнюки готові азартно доводити будь-яку нісенітницю, в яку і самі не особливо вірять. З цієї причини сперечатися з ними в цей день ― справа безглузда.

Рак

День у Рака обіцяє пройти під знаком підвищеної активності і діяльності. Ба більше, своєї власної активності Раку здасться недостатньо, тому він зробить усе, щоб за всяку ціну залучити до своїх справ оточення. Головне, не робити цього занадто прямолінійно, щоб інші нічого не запідозрили і не відмовилися надягати на себе ваш хомут.

Лев

Леву варто більше часу присвятити спілкуванню з дітьми. Якщо своїх дітей немає, не біда: цілком підійдуть молодші брати, сестри, племінники, ну, або на крайній випадок ― сусідські діти. Навіть якщо таке спілкування не принесе ніякої конкретної користі, воно наповнить Лева зарядом позитивної енергії. А хіба цього мало?

Діва

У душі Діви прокинеться не тільки великий стратег, але й великий тактик. Навіть не думайте відрадити її від будь-яких задумів ― тільки неприємностей наживете. Все, що Діва задумала, вона прагнутиме здійснити будь-яким можливим для неї способом (у тому числі і йдучи по головах). І вислуховувати чужі заперечення в цей день у її плани не входить аж ніяк.

Терези

Терези можуть відчувати серйозні сумніви, що заважають їм ухвалити якесь важливе для себе рішення. Втім, якщо через це Терези здадуться комусь занадто нерішучими, то даремно. Просто зірки схиляють їх ретельно зважувати кожен свій крок. Зате коли рішення буде ухвалено, то від сумнівів не залишиться й сліду, а будь-які спроби змусити Терези звернути з обраного ними шляху ні до чого не приведуть.

Скорпіон

Скорпіон буде схильний проявляти незвичайну завзятість ― причому з будь-якого, навіть найменш значного, приводу. Переспорити його в цей день буде важко, та, по суті, і не потрібно. Швидше за все, вже через день-два причина спору здасться самому Скорпіону дрібною і сміховинною. То чи варто через це ламати списи? А ось заслужити репутацію сварливого ​​сперечальника дуже навіть легко.

Стрілець

Стрілець може відчувати певне невдоволення своїм статусом. Утім, невдоволення це буде негострим. Просто раз по раз у Стрільця може виникати бажання спростити і покращити свій імідж. У цей день у нього справді буде шанс краще зарекомендувати себе в очах начальства. Ну, і в очах протилежної статі виставити себе у вигідному світлі можливість теж буде.

Козеріг

У Козерога цілком може загостритися материнський (ну, або батьківський) інстинкт. Не дивно, якщо протягом дня вам будуть неодноразово приходити в голову думки про продовження роду і зміцнення стосунків з коханою людиною. У цей день у Козерога є шанс вивести свої взаємини на новий рівень: наважитися створити сім’ю або завести дитину.

Водолій

Водолій через сам лише спортивний інтерес готовий буде наполегливо доводити оточенню будь-яку свою думку, хоч би якою безглуздою вона була. Вступати з ним щодо цього в суперечки ― справа безглузда. Тим більше, що через пів години Водолій з тим самим запалом може почати доводити абсолютно протилежне. Ну, а самому Водолію цей день краще провести у спілкуванні з дітьми або підлітками. От уже хто буде здатний слухати його міркування, роззявивши рота!

Риби

Риби будуть наполегливо йти до своєї мети, особливо якщо ця мета схожа на пачку грошових купюр. Навіть не намагайтеся умовити Риб відступитися від своїх задумів ― вони сприймуть це як невдалий жарт. А якщо і відступляться, то тільки лише для того, щоб підійти до своєї мети з іншого боку. У кожному разі у Риб великі шанси ґрунтовно поліпшити своє фінансове становище.

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