Гороскоп на 7 листопада 2020 року допоможе визначитися з правильним рішенням. Як поводитись у суботу? І яких правил треба дотримуватися? Читайте гороскоп на 7 листопада 2020 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

Хоч би що коїлося навколо, Овен вважатиме за краще поставити стіну між собою і навколишньою дійсністю. Світ хай сходить з розуму, як йому хочеться, ― Овен же буде займатиметься своїми власними справами, незважаючи ні на що. Взагалі, весь цей світ не вартий того, щоб на нього відволікатися! Ну, хіба що поговорити трохи про його дивацтва і недоліки.

Телець

У Тельця з’явиться шанс організувати будь-яке шоу! Питання тільки в тому, що це буде за шоу ― красиве дійство з масою глядачів чи банальна сімейна сцена з биттям посуду і розмовами на підвищених тонах. У кожному разі, артистичні здібності Тельця будуть на висоті. Залишилося тільки знайти їм симпатичне застосування.

Близнюки

На порядку денному у Близнюків стоятимуть питання, пов’язані з організацією і дисципліною. Все, що не вписується у встановлені норми і правила, може викликати у Близнюків активне несприйняття. Постарайтеся, щоб це не переросло в роздратування. Ну, а якщо не хочете уславитися моралістом, не намагайтеся сьогодні читати іншим мораль.

Рак

Раку варто знайти час для того, щоб організувати який-небудь дружній міжсобойчик. Ще краще влаштувати спільний похід до театру, на виставку чи в кіно ― головне, щоб тема була цікава. У такому разі тепла дружня атмосфера і позитивні емоції гарантовані!

Лев

У цей день Леву категорично протипоказане будь-яке спілкування з начальством. Якщо ж начальство, як на зло, вирішить викликати вас «на килим», провести якусь бесіду або поспілкуватися з вами по телефону, придумайте будь-яку відмовку. Все, що завгодно: хвора бабуся, раптова мігрень, атомна війна … В іншому разі спілкування з начальством у Лева може плавно перетекти в розмову на підвищених тонах, а потім і в звільнення.

Діва

У суботу на порядку денному у Діви стоятимуть два відомих запитання: «Хто винен?» і «Що робити?». Ось тільки якщо на друге запитання шанси знайти відповідь невисокі, то щодо пошуку винних ― тут у Діви складнощів не передбачається. Думки про справедливість, а також про те, кому і як слід чинити, раз у раз відволікатимуть Діву від власних планів. Так може, і бог з ним, з пошуком винних? Чи не краще зайнятися своїми справами?

Терези

Терези ризикують весь день провести за вирішенням чужих проблем і питань. Саме до цього їх схиляють зірки. Через це власні справи можуть бути тимчасово відсунуті на другий план. Зате, допомагаючи іншим, Терези мають шанс знайти нових друзів і союзників. А це, погодьтеся, теж непогано.

Скорпіон

У суботу Скорпіон може здивувати всіх (у тому числі й себе) своїми організаторськими здібностями. Те, на що вчора інших довелося б довго вмовляти, сьогодні у Скорпіона може вийти без зайвих зусиль. Дар переконання, який прокинувся в нього, буде підкріплений яскравістю позитивних емоцій, що поєднуються з бездоганною логікою. Встояти проти такого арсеналу оточенню буде непросто!

Стрілець

У суботу девізом Стрільця цілком можуть стати слова: «Найважливіше ― порядок у домі»! І це стосується не тільки прибирання приміщення, а й порядку в особистих справах. Для Стрільця це відмінний час для того, щоб зміцнити взаємини з близькими або усунути непорозуміння, які, можливо, накопичилися в сім’ї на цей момент. Ну, і благоустроєм будинку теж зайнятися не завадить.

Козеріг

Запорука успіху Козерога ― послідовність і поступовість, благо саме до цього його схиляють зірки. Розум працюватиме чітко і швидко, та й взагалі справи обіцяють іти як по маслу. У спілкуванні Козеріг цілком може здивувати оточення своєю розсудливістю. У справах це принесе йому чимало користі, а ось у коханої людини, на жаль, здатне викликати позіхання.

Водолій

Перед Водолієм постане необхідність розібратися у своїх фінансах. Бажано не відкладати ці справи на потім, бо зручнішого часу не буде ще довго. Дуже корисним для Водолія буде сісти за стіл і розписати свої основні плани на найближче майбутнє, звернувши особливу увагу на графу витрат і доходів. Імовірність того, що ці плани виявляться вдалими, дуже висока.

Риби

Рибам захочеться в усьому бачити логіку і сенс, шкода тільки, що оточення не обов’язково розділятиме такі їхні настрої. Не страшно, займайтеся спокійно своїми справами, і все піде як по маслу. Риби будуть особливо щасливі в справах, що вимагають послідовності і логічності, ось і не треба витрачати зайвих емоцій ні на що інше.

Читайте нас також у Viber і Telegram.