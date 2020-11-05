16 листопада на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра 4-серійної мелодрами «Продається будинок із собакою» виробництва Mamas Film Production. У понеділок і вівторок о 20:15 у слоті «СТБ-серіал» глядачі стежитимуть за несподіваними змінами в житті Поліни, яка одночасно втрачає батька, коханого чоловіка, житло і роботу.

За сюжетом головна героїня серіалу, Поліна, в один момент залишається без коханого, роботи і орендованої квартири. Це засмучує її набагато більше, ніж звістка про смерть батька, на якого вона ображена з дитинства і з яким не спілкувалася останні п’ять років. Поліна їде до рідного міста, щоб скоріше продати його будинок, повернутися і знову завоювати своє місце під сонцем у великому місті. Але саме в батьківському домі вона усвідомлює, як помилялася щодо своєї сім’ї.

Там же на дівчину чекає і доленосне знайомство з лікарем-ветеринаром Валерієм, якого зіграв улюбленець телеглядачок Антон Батирев. Дадуть вони шанс одне одному на взаємні та щирі почуття чи повернуться до колишнього життя – глядачі дізнаються в ефірі.

За словами режисера серіалу Тараса Дударя, це історія не тільки про кохання. Крім того, ця робота стала для нього дуже особистою.

«Для мене це історія про доньку і батька. У зв’язку з тим, що 31 серпня пішов з життя мій батько, це для мене певна присвята йому. У титрах цього не буде, але внутрішньо для мене це особиста історія. Серіал про батьків і дітей, про недомовлене і недоговорене, про недолюблене.

У нас чудовий акторський склад і прекрасна команда! Вперше я працював на майданчику з тваринами, у нас є прекрасний пес Сем. Наша історія – це стик жанрів: і комедія, і драма, і мелодрама. Глядачі зможуть і посміятися, і поплакати. Кожен знайде щось своє», – зазначає Тарас Дудар.

Виробництво: Mamas Film Production

Кількість серій: 4

Режисер-постановник: Тарас Дудар

Оператор-постановник: Костя Лобода

Автори сценарію: Леся Волошин, Андрій Льовкін

Продюсери Mamas Film Production: Алла Липовецька, Марина Квасова

Продюсер: Тетяна Рєка

Продюсери СТБ: Людмила Семчук, Дмитро Кіцай, Олена Зоз

У ролях: Антон Батирев, Зоряна Марченко, Михайло Досенко, Юлія Врублевська, Людмила Загорська та ін.

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