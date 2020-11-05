Гороскоп на 6 листопада 2020 року допоможе визначитися з правильним рішенням. Як поводитись у п’ятницю? І яких правил треба дотримуватися? Читайте гороскоп на 6 листопада 2020 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

Для Овнів головною проблемою може стати зайва емоційність. Якщо ви зумієте розслабитись і перестати зациклюватися на ситуації, то обставини не змусять вас переживати.

Телець

Цей день у Тельців відмінно підходить для стратегічного планування та обдумування перспектив. Час для дій поки не настав, краще гарненько подумати.

Близнюки

Близнюкам п’ятниця може принести несподівані й цікаві ідеї та пропозиції як на професійному, так і на особистому фронтах.

Рак

У цей день Ракам краще не ховатися в панцирі відчуження, а вдатися до кооперації з однодумцями. Це дасть вам змогу досягти чудових результатів, про які ви навіть не гадали.

Лев

Левам рекомендується в цей день відкласти побутову рутину і подумати про те, як би вони хотіли поліпшити своє життя. Можливо, ви звернули кудись не туди? У найближчому майбутньому у вас буде шанс усе виправити. Але можливість буде єдиною.

Діва

Діви, коли ви нарешті переробите всю роботу за день, то подумайте ще й про свої бажання. Можливо, настав час себе побалувати.

Терези

Терезам у цю п’ятницю доведеться вдатися до різноманітних хитрощів, якщо вони хочуть досягти поставленої мети. Не відмовляйтесь від допомоги близьких, оскільки вам вона точно не зашкодить.

Скорпіон

У п’ятницю у Скорпіонів буде дивовижно спокійний день. Ви легко впораєтеся з поставленими завданнями і перейдете в такий само прекрасний вечір.

Стрілець

У Стрільців у п’ятницю відкриється вікно приголомшливих можливостей: такий шанс випадає вкрай рідко, тому не пропустіть його. Можливо, ви зміните своє життя в одну мить.

Козеріг

Не кидайте слів на вітер, тримайте під контролем свої думки і навіть міміку. За вами будуть пильно спостерігати впливові люди.

Водолій

У цей день не варто приділяти увагу прикметам і збігам. Бути наполегливим і вірити в свою правоту ― це, звичайно, чудово, однак ви часто забуваєте про те, що ви не завжди маєте рацію.

Риби

Візьміть себе в руки і залиште сумніви позаду. У п’ятницю вам дадуть шанс втілити мрію, задуману кілька років тому.

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