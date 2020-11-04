«Відпустка в сосновому лісі»: актори серіалу

Сьогодні, 4 листопада, о 20:15 на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра 4-серійного фільму «Відпустка в сосновому лісі» виробництва IVORY films. Головну роль у ньому зіграла зірка «Кріпосної» Анна Сагайдачна. Але крім неї в серіалі знялося чимало талановитих акторів. Хто вони ― читайте в матеріалі!

Анна Сагайдачна

Українська актриса кіно Анна Сагайдачна відома телеглядачам за численними фільмами і серіалами. Зараз вона активно будує кар’єру, набуває все більше нових прихильників і з кожним роком збільшує фільмографію новими цікавими проєктами.

Фанати Анни впевнені, що ще не раз побачать її на телеекранах в образах різних героїнь. У 2019 році вона з’явилася в двох сезонах масштабної костюмованої драми «Кріпосна» (Наталі Дорошенко), яку знімали режисери Максим Литвинов і Фелікс Герчиков. Сюжет розгортається в Чернігівській губернії в 1856 році.

Сагайдачна вважається універсальною актрисою і з легкістю грає драматичних героїнь, а також просто перевтілюється в образ суворої поліцейської. Сама Анна вважає це плюсом, бо така характеристика робить її цікавою для режисерів, що знімають фільми в різних жанрах.

Анастасія Чепелюк

Анастасія Чепелюк ― одеситка. Народилася 12 листопада 1991 року. Артистичні здібності проявляла з дитинства і вже тоді заявила, що буде зніматися в кіно, коли виросте. У шкільні роки захоплювалася танцями ― спочатку народними, потім спортивними. Займалася фітнес-аеробікою, освоїла ролики і ковзани. Хоч і не вважала себе співачкою, деякий час займалася вокалом, що пізніше дуже пригодилося на зйомках.

Кар’єра виконавиці почалася на театральних підмостках, але запрошення до зйомок у телевізійних проєктах і повнометражних фільмах не змусили себе чекати. Глядачі телеканалу СТБ знають Анастасію Чепелюк за роллю в серіалі «У кожного свій обман».

Прохор Дубравін

Прохор Дубравін (уроджений Віталій Ємашов) народився 18 липня 1976 року в Набережних Челнах. Дебют у кіно відбувся в 2004 році з епізоду у стрічці «Холостяки». Потім зіграв ще в кількох телесеріалах: «Ад’ютанти любові», «Не родись красивою», «Талісман любові» та ін.

Популярність здобув після зйомок у багатосерійному фільмі «Принцеса цирку» (2007―2008), серіалі «Мандрівна артистка», виконавши відразу дві ролі ― братів-близнюків Ярика і Свєтика. Глядачам телеканалу СТБ Прохор Дубравін знайомий за серіалом «Мій чоловік, моя жінка» і «Привіт, тату».

Костянтин Корецький

Костянтин Корецький ― український актор театру і кіно ― народився 8 січня 1980 року в Харкові. З 9-го класу займався в театральному гуртку. У 2000 році закінчив Харківський державний університет мистецтв ім. І. П. Котляревського, і його запросили працювати в Київський театр маріонеток. Грав Петра Трофимова у виставі «Вишневий сад», Джонатана Свіфта в постановці «Будинок, який побудував Свіфт».

З 2004 року почав зніматися в кіно. Виконав ролі у фільмах «Чужі таємниці» (Алік), «Недоторканні» (Іван Несторович Муфрич), «Єфросинія» (Пахомов), «Сашка» (Ярик), «Упізнай мене, якщо зможеш» (Юрко Савельєв), «Лабіринти долі» (Денис), «За законами воєнного часу» (лейтенант держбезпеки Фішман), «Підкидьки» (Ілля), «Забудь і згадай» (Мозоль), «Депутатик» (Валерій Олегович Бриль), «Що робить твоя дружина?» (Сергій Маслов).

Ада Роговцева

Ада Роговцева ― одна з найулюбленіших актрис українського кінематографа. Її героїні на екрані ― душевні, горді і внутрішньо аристократичні жінки. Творча біографія артистки почалася в Україні, і свою батьківщину вона ніколи не зраджувала.

Зараз Ада Миколаївна входить до десятки найзнаменитіших українських актрис, як і раніше знімається в кіно і працює в антрепризних спектаклях, а також бере участь у політичному житті країни. Ада Роговцева ― заслужена артистка Української РСР (1960), народна артистка Української РСР (1967), народна артистка СРСР (1978), Герой України (2007), членкиня Телевізійної Академії мистецтв України (1997).

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