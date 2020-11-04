Гороскоп на 5 листопада 2020 року допоможе визначитися з правильним рішенням. Як поводитись у четвер? І яких правил треба дотримуватися? Читайте гороскоп на 5 листопада 2020 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

У цей день поведінка Овна не буде обтяжена зайвими рамками умовностей і пристойності. Овну може навіть на час здатися, що він вище цього. Тимчасом оточення може мати про це зовсім іншу думку. І ще: будьте обережнішими з цікавістю! Вона може завести вас занадто далеко.

Телець

Емоції Тельця раз у раз гойдатимуться десь між поняттями «треба» і «хочу». З одного боку, справи, що нагромадилися, настійно вимагатимуть уваги, з іншого ж ― Тельцю захочеться відволіктися від рутини і зайнятися чимось цікавим. Щоб не маятися в сумнівах, варто пошукати таке заняття, в якому корисне поєднується з приємним.

Близнюки

День у Близнюків буде насичений спілкуванням з різними людьми! Можливі нові цікаві знайомства або зустрічі, які змінять поточні плани Близнюків. І хоча ніяких радикальних змін екстрасенси не обіцяють, проте день може бути багатим на цікаві повороти і нові враження.

Рак

На порядку денному в Рака першим пунктом стоятимуть суперечки, сварки і різного роду з’ясування відносин. На жаль, на інші події цей день буде небагатий. А ось щодо суперечок і сварок, то їх кількість буде прямо пропорційна числу розмов.

Лев

5 листопада в думки Лева наполегливо вриватиметься вітер далеких мандрівок. Постарайтеся не виявляти цього перед начальством ― навряд чи воно це оцінить. Але й опиратися цьому теж не варто. Краще витратити день, щоб обміркувати і спланувати якісь майбутні поїздки або подорожі.

Діва

Діва ризикує з головою зануритися в атмосферу інтриг, чуток і пліток. Вона може навіть і сама не помітити, як стане поширювачкою якої-небудь не дуже достовірної інформації. Постарайтеся при цьому хоча б не скочуватися до огульної критики (навіть поза очі). Інакше це може ускладнити ваші відносини з оточенням.

Терези

Терезам вкрай корисно зробити вихід у світ. Тобто опинитися в тих місцях, де зазвичай збираються якщо і не вершки суспільства, то принаймні публіка зі смаком і статусом. Можна, наприклад, відвідати прем’єру нового фільму або цікаву виставку. Саме в цих місцях Терези мають усі шанси завести несподіване знайомство, яке згодом дуже благотворно позначиться на їхній долі. Але при цьому неухильно дотримуйтесь усіх карантинних вимог!

Скорпіон

5 листопада Скорпіону непогано буде влаштувати у себе вдома справжнє свято. Єдине, Скорпіону слід не надто захоплюватися спиртними напоями і уникати слизьких тем у спілкуванні.

Стрілець

У цей день Стрільцям абсолютно дикою здасться сама думка про те, що можна всидіти в чотирьох стінах. Не важливо як і не важливо куди, ― Стрільцям головне здійснити якщо й не подорож, то хоча б елементарну прогулянку.

Козеріг

Козерогові захочеться влаштувати свято, причому не так для тіла, як для душі. Цей день добре провести у спілкуванні з коханою людиною, бажано в романтичній обстановці. А ось складних і слизьких тем у розмові краще уникати. Поговоріть про що-небудь дріб’язкове, але приємне, а всі серйозні справи відкладіть на потім.

Водолій

Чим-чим, а стриманістю Водолій у четвер вирізнятися не буде! Спробувати бути стриманішим, звичайно, не завадить, але навряд чи це вийде. Водолій може наговорити оточенню купу гидоти і знайти ворогів. Але може і навпаки: переключитися на позитив і знайти таку ж купу друзів.

Риби

Риб потягне туди, де люди веселяться і життя б’є ключем! При цьому емоції самих Риб не вихлюпуватимуться через край. Просто їм буде приємно перебувати у веселих компаніях, заражаючись безтурботною атмосферою загального свята. Але пам’ятайте: коронавірус не дрімає!

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