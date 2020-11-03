Гороскоп на 4 листопада 2020 року допоможе визначитися з правильним рішенням. Як поводитись у середу? І яких правил треба дотримуватися? Читайте гороскоп на 4 листопада 2020 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

З самого ранку Овну може не давати спокою якась глобальна ідея. Овен буде обмірковувати її цілий день, проте швидше за все до самого вечора від цієї ідеї нічого путнього так і не народиться.Та якщо все-таки народиться ― це буде справді щось із чимось!

Телець

Тельця практично в усьому може супроводжувати почуття невдоволення. Звичайні, повсякденні справи будуть просуватися важко, що явно не наповнить Тельця оптимізмом. Імовірно, йому захочеться якось вилити своє роздратування на оточення. Робити цього не варто, адже позитивного ефекту не буде, а от стосунки зіпсуються. Краще вже просто перетерпіти цей день.

Близнюки

Близнюкам захочеться будь-яким способом підбадьорити оточення і захопити його чимось цікавим. Однак робити цього якраз не рекомендується! По-перше, розгойдати когось 4 листопада буде дуже важко. По-друге, якщо ж це все-таки вдасться, результат може виявитися зовсім не таким райдужним, як здається Близнюкам. Тому краще нікого не чіпати, а зайнятися своїми справами.

Рак

Енергетичний потенціал Рака буде не меншим, ніж у динаміту! Питання лише в тому, яке застосування цієї енергії знайде сам Рак. Якщо ваша кипуча діяльність буде спрямована в якесь корисне русло, ви за один день будете здатні зробити стільки, скільки інші не змогли б і за місяць. А ось якщо ця енергія буде спрямована кудись не туди… На жаль, динаміт є динамітом!

Лев

Леву випаде рідкісна можливість зайнятися щасливим байдикуванням! Події цього дня сміливо можна пустити на самоплив. По-перше, тому що змінити їхній хід Лев усе одно ніяк не зможе. По-друге, будь-які спроби вплинути на ситуацію не приведуть ні до чого, крім хаосу і метушні. Ну, а без втручання Лева все організується нехай і не відразу, зате саме собою.

Діва

Діва може виявити в собі генеральські здібності! Принаймні, бажання покомандувати виникатиме протягом дня регулярно. При цьому нерозторопність інших і їхнє бажання ухилитися від своїх обов’язків викликатимуть подив і дратуватимуть Діву. Сама ж Діва (як це заведено в генералів) спритністю в цей день теж не вирізнятиметься.

Терези

У голові в Терезів міцно оселиться думка про те, що статус ― це гроші, і що більше у вас фінансів, то міцніше ваше становище в суспільстві. Оскільки питання соціального статусу хвилюватиме Терезів з подвоєною силою, весь день вони можуть провести в роздумах про те, як розбагатіти. За цими думками день і мине непомітно. На жаль, шансів реально розбагатіти в середу буде мало.

Скорпіон

Якщо Скорпіон раніше вже затіяв якусь велику хатню справу, то за інерцією вона просуватиметься на подив легко. А от усе інше у Скорпіона валитиметься з рук. Елементарні справи по господарству можуть перетворитися на тортури і випробування для нервів. Навіть проста яєчня може нещадно підгоріти, а тарілка ― розбитися під час миття. Тому по змозі краще звести всі домашні клопоти до мінімуму.

Стрілець

Стрілець може відчувати небувалий підйом духу й ентузіазму ― на жаль, не завжди доречний. Він раз у раз надихатиметься на різні подвиги, ось тільки здійснення цих подвигів залишає бажати кращого. Якщо Стрілець не хоче повторити долю того бідолахи, який у ревній молитві розбив собі лоба, йому буде корисно обмежити в цей день свою неприборкану спрагу діяльності.

Козеріг

Козеріг ризикує на власному досвіді відчути всі тяготи сибаритства і епікурейства. Утриматися від спокуси обтяжити свою фігуру і совість якоюсь смачною висококалорійною їжею буде дуже важко. Тому якщо Козеріг налаштований на боротьбу з кілограмами, йому краще не з’являтися в тих місцях, де смачно пахне. І не треба себе обманювати, що, мовляв, один шматочок ― це небагато. Сьогодні де один, там і п’ятнадцять!

Водолій

У Водолія день обіцяє пройти під відомим гаслом: «Усе або нічого». І невідомо, що з цього краще. Якщо Водолій піддасться спокусі довше поспати і нічого не робити взагалі, то день мине хоча й без великих досягнень, зате спокійно. Але вже якщо він візьметься за справи, то пилюку при цьому може здійняти таку, що мало не здасться! Так, може, і правда, краще відпочити?

Риби

День у Риб мине під знаком пасивності і розслаблення. Втім, це буде дуже гармонійна пасивність. Риби будуть не схильні проявляти активність. За першої-ліпшої можливості розслабитися і нічого не робити, Риби залюбки віддадуться цьому заняттю. І це буде найбільш правильним рішенням.

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