Вихідні в листопаді 2020: чи будуть додаткові вихідні
02.11.2020
Скільки вихідних днів у листопаді 2020 року? Коли і які свята очікуються в останній осінній місяць? Чи вийде запланувати невелику відпустку? Читайте в матеріалі.
Вихідні в листопаді
Загальна кількість календарних днів — 30.
Робочі дні — 21 день.
Вихідні — 9 днів: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 і 29 листопада.
У листопаді додаткових вихідних не буде, так що на українців чекає спокійний робочий місяць.
Свята в листопаді 2020
9 листопада — День української писемності та мови.
17 листопада — День студента.
21 листопада — День гідності і свободи.
21 листопада — День десантно-штурмових військ ЗСУ — свято українських десантників.
Також у листопаді відзначається трагічна пам’ятна дата — 24 листопада в Україні і в усьому світі вшановують пам’ять жертв голодоморів.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQo8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjxzY3JpcHQ+DQoJaWYgKHdpbmRvdy5pbm5lcldpZHRoIDw9IDc2Nykgew0KCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJfQ0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4NCg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19TVEJfY29udGVudF9iYW5uZXIgLS0+DQo8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcgc3R5bGU9J21hcmdpbjogMCBhdXRvO2hlaWdodDo0MDBweDsgd2lkdGg6NTgwcHg7Jz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+