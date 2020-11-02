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Вихідні в листопаді 2020: чи будуть додаткові вихідні

02.11.2020

Скільки вихідних днів у листопаді 2020 року? Коли і які свята очікуються в останній осінній місяць? Чи вийде запланувати невелику відпустку? Читайте в матеріалі.

Вихідні в листопаді

Загальна кількість календарних днів 30.

Робочі дні 21 день.

Вихідні 9 днів: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 і 29 листопада.

У листопаді додаткових вихідних не буде, так що на українців чекає спокійний робочий місяць.

Свята в листопаді 2020

9 листопада День української писемності та мови.

17 листопада День студента.

21 листопада День гідності і свободи.

21 листопада День десантно-штурмових військ ЗСУ свято українських десантників.

Також у листопаді відзначається трагічна пам’ятна дата 24 листопада в Україні і в усьому світі вшановують пам’ять жертв голодоморів.

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