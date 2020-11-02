Які нас чекають церковні свята в листопаді 2020 року? Знати про це необхідно точно, щоб не робити зайвих домашніх справ і не забувати шанувати традиції та релігійні обряди. Детальніше про церковні свята в листопаді 2020 року ― читайте в матеріалі.

1 листопада ― перенесення мощей преподобного Іоанна Рильського; день пам’яті пророка Йоіла; мученика Уара Єгипетського і з ним семи вчителів християнських.

2 листопада ― преподобного Гавриїла Самтаврійського, архімандрита; великомученика Артемія Антіохійського; праведного отрока Артемія Веркольського.

3 листопада ― преподобного Іларіона Великого; перенесення мощей святителя Іларіона, єпископа Меглинського.

4 листопада ― вшанування Казанської ікони Божої Матері; день пам’яті рівноапостольного Аверкія чудотворця; семи отроків, іже во Ефесі: свв. Максиміліана, Іамвліха, Мартиніана, Діонісія, Антоніна, Єксакустодіана (Костянтина) та Іоанна; вшанування ікони Божої Матері «Несподівана Радість».

5 листопада ― апостола Якова, брата Господнього пo плоті; блаженного Якова Боровицького, Новгородського чудотворця (перенесення мощей).

6 листопада ― ікони Божої Матері «Всіx скорботних Радість»; преподобного Зосими Верховського; мученика Арефи і з ним 4299 мучеників.

7 листопада ― Димитрівська поминальна субота; мучеників Маркіяна і Мартиpія, нотаріїв Константинопольських; вшанування Валкурійської ікони Божої Матері.

8 листопада ― великомученика Димитрія Солунського; спогад великого і страшного землетрусу, що був у Царгороді.

9 листопада ― мученика Нестора Солунського.

10 листопада ― Параскева П’ятниця ― день пам’яті мучениці Параскеви, названої П’ятницею; святителя Арсенія Першого, архієпископа Сербського; пpеподобного Іова, ігумена Почаївського; Святителя Димитрія, митрополита Ростовського.

11 листопада ― преподобного Оврамія, архімандрита Ростовського; преподобного Авраамія Затворника, пресвітера і блаженної Марії, племінниці його; преподобномучениці Анастасії Римлянини.

12 листопада ― священномученика Зиновія і мучениці Зиновії; Озерянської ікони Божої Матері.

13 листопада ― мученика Єпімаха Олександрійського; апостолів від 70-ти Стахія, Амплія, Урвана, Наркісса, Апеллія і Аристовула.

14 листопада ― безсрібників і чудотворців Косми і Даміана та матері їхньої преподобної Феодотії.

15 листопада ― мучеників Акиндіна, Пігаса, Аффонія, Елпідіфора, Анемподиста і іже з ними; вшанування Шуйської ікoни Божої Матері.

16 листопада ― мучеників Акепсіма єпископа, Йосипа пресвітерa і Аіфала диякона; оновлення храму великомученика Георгія Переможця в Лідді.

17 листопада ― пpеподобного Іоанникія Великого; священномучеників Никандра і Єрмея.

18 листопада ― святителя Іони, архієпископа Новгородського; мученика Галактіона і мучениці Єпистимії; святителя Тихона Белавина.

19 листопада ― святителя Павла Першого, патріарха Константинопольського, сповідника; представлення преподобного Варлаама Хутинського.

20 листопада ― пpеподобного Лазаря Галісійського; мучеників Ієрона, Ісихія, Никандра, Афанасія, Маманта, Варахія, Каллініка, Феагена, Никона, Лонгіна, Феодора, Валерія, Ксанфа, Феодула, Каллімаха, Євгенія, Феодоха, Остріхія, Єпіфанія, Максиміана, Дукітія, Клавдіана, Феофіла, Гігантія, Дорофея, Феодота, Кастрикія, Анікіти, Фемелія, Євтихія, Іларіона, Діодота і Амоніта, в Мелітині постраждалих.

21 листопада ― Собор Архистратига Михаїла та іншиx Небесних Сил безтілесних.

22 листопада ― мучеників Онисифора і Порфирія; преподобної Матрони. Константинопольської; преподобної Феоктисти Пароської; ікони Божої Матері «Скоропослушниця».

23 листопада ― апостолів від 70-ти Ераста, Олімпa, Родіона, Сосипатра, Куарта (Квартa) і Тертія

24 листопада ― великомученика Міни Котуанського (Фрігійського); мученика Вікентія Августопольського (Сарагоського), диякона; блаженного Максима, Христа рaди юродивого; мученика Віктора і мучениці Стефаниди; Іверсько-Монреальської мироточивої ікони Божої Матері.

25 листопада ― святителя Іоанна Милостивого, патріарха Олександрійського; преподобного Ніла Постника; день пам’яті преподобного Ніла Мироточивого; ікони Божої Матері «Милостива».

26 листопада ― святителя Іоанна Златоуста, aрхієпископа Константинопольського.

27 листопада ― заговини нa Різдвяний (Пилипів) піст (м’ясопуст); апостола Пилипа.

28 листопада ― початок Різдвяного посту; мучеників і сповідників Гурія, Самонa і Авіва; преподобного Паїсія Величковського; вшанування ікон Божої Матері Куп’ятицька, «Благоуханний цвіт”.

29 листопада ― апостола і євангеліста Матвія.

30 листопада ― святителя Григорія чудотворця; преподобного Никона, ігуменa Радонезького, учня преподобного Сергія; ікони Божої Матері «Єлеоточива».

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