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«Любов з ароматом кави»: топ-5 фактів про серіал

02.11.2020

Сьогодні о 20:15 на телеканалі СТБ вийде романтичний серіал «Любов з ароматом кави». Мелодрама ― робота неперевершеної команди Галини Балан-Тимкіної. Але чому серіал повинен подивитися кожен? Читайте топ-5 фактів про серіал «Любов з ароматом кави» просто зараз!

  1. Незвичайна історія кохання. 27-річна красуня Аля мати-одиначка, яка працює баристою і виховує 5-річного сина. Колишній хлопець кинув її саму з дитиною. Дівчина довго нікого не підпускала до себе, поки не зустріла мажора Гошу. Веселий, легкий, ураган емоцій. Аля вперше за довгий час подумала, що Гоша той чоловік, з яким можна крокувати по життю легко і просто. Вона вважала, що у них усе серйозно, і чекала на пропозицію руки і серця. Проте Гоша якраз найбільше й боявся, що дівчина заведе розмову про сім’ю. Аля знайомиться з другом Гоші Костею, і починається цілий вир інтриг!
  2. Топові актори. У новому серіалі на телеканалі СТБ зіграли одні з найкращих акторів України. Серед них: Олександр Соколов, Ірина Мельник, Наталія Васько та інші.
  3. Локації красивого Києва. Зйомки серіалу відбувалися в столиці України Києві! Тому його мешканці й гості побачать у кадрі багато красивих і знайомих локацій: кафе на Воздвиженці, ресторан «Прага», «City beach club» в «Ocean Plaza» і багато інших.
  4. У серіалі знялася відома українська співачка і актриса Аліна Гросу! У серіалі «Любов з ароматом кави» актриса грає вже звичну роль «дівчини з характером».
  5. Генеральною продюсеркою фільму виступила Галина Балан-Тимкіна. У виробництві серіалів Галина Балан-Тимкіна працює більше 15 років, вона співпрацювала з багатьма телеканалами, була креативною продюсеркою Star Media. Брала участь у створенні рейтингових серіалів «Акушерка», «Фахівці», «Анна Герман» та «Офіцерські дружини».

Не пропустіть серіал «Любов з ароматом кави» вже сьогодні о 20:15 на телеканалі СТБ!

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