Уже відомо, що StarLight Production для телеканалу СТБ зняв низку романтичних серіалів, які виходять щоп’ятниці протягом осені. Генеральна продюсерка ― Галина Балан-Тимкіна. Вже сьогодні о 20:15 відбудеться прем’єра першого з них ― «Любов з ароматом кави». Читайте сюжет мелодрами «Любов з ароматом кави» просто зараз!

Красуня Аля ― мати-одиначка, працює баристою і виховує 5-річного сина. Колишній хлопець кинув її саму з дитиною. Дівчина довго нікого не підпускала до себе, поки не зустріла мажора Гошу. І вперше за тривалий час подумала, що він ― той чоловік, з яким можна крокувати по життю легко і просто. Але Гоша кидає Алю. У цей час вона зустрічає його друга Костю, який пропонує їй угоду: зіграти роль його нестерпної, безцеремонної нареченої, щоб сім’я і думати покинула про одруження Кості. Але все йде не за планом…

У головних ролях: Дана Абизова, Тимофій Каратаєв, Олександр Соколов, Наталя Васько, Ірина Мельник.

Режисер-постановник: Олег Туранський

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