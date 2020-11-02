«Любов з ароматом кави»: кількість серій і графік виходу
02.11.2020
25 вересня о 19:00 відбудеться прем’єра одного з романтичних серіалів, якими телеканал СТБ буде радувати глядачів щоп’ятниці, — «Любов з ароматом кави». Генеральною продюсеркою фільму виступила Галина Балан-Тимкіна. Кількість серій і графік виходу серіалу «Любов з ароматом кави» — в матеріалі.
Графік виходу серіалу:
- 25 вересня, 19.00 — 1 серія
- 25 вересня, 20:00 — 2 серія
- 25 вересня, 21:00 — 3 серія
- 25 вересня, 22:50 — 4 серія
Режисер-постановник: Олег Туранський
У ролях: Дана Абизова, Тимофій Каратаєв, Олександр Соколов, Наталя Васько, Ірина Мельник та ін.
Не пропустіть прем’єру серіалу «Любов з ароматом кави» вже сьогодні о 20:15 на телеканалі СТБ!
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