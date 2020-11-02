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«Любов з ароматом кави»: дата старту серіалу

02.11.2020

StarLight Production для телеканалу СТБ зняв романтичний серіал «Любов з ароматом кави». Уже сьогодні о 20:15 глядачі телеканалу СТБ зможуть насолодитися переглядом серіалу «Любов з ароматом кави».

Красуня Аля ― мати-одиначка, працює баристою і виховує 5-річного сина. Колишній хлопець кинув її саму з дитиною. Дівчина довго нікого не підпускала до себе, поки не зустріла мажора Гошу. І вперше за довгий час подумала, що він ― той чоловік, з яким можна крокувати по життю легко і просто. Але Гоша кидає Алю. В цей час вона зустрічає його друга Костю, який пропонує їй угоду: зіграти роль його нестерпної, безцеремонної нареченої, щоб сім’я і думати перестала про одруження Кості. Але все йде не за планом…

У головних ролях: Дана Абизова, Тимофій Каратаєв, Олександр Соколов, Наталя Васько, Ірина Мельник.

Режисер-постановник: Олег Туранський

Не пропустіть серіал «Любов з ароматом кави» вже сьогодні о 20:15 на телеканалі СТБ!

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