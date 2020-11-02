Сьогодні о 20:15 на телеканалі СТБ вийде романтичний серіал «Любов з ароматом кави». Читайте анонс 1―4 серій фільму «Любов з ароматом кави» просто зараз!

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Красуня Аля ― мати-одиначка, працює баристою і виховує 5-річного сина. Колишній хлопець кинув її саму з дитиною. Дівчина довго нікого не підпускала до себе, поки не зустріла мажора Гошу. І вперше за тривалий час подумала, що він ― той чоловік, з яким можна крокувати по життю легко і просто. Але Гоша кидає дівчину. В цей час Аля зустрічає Гошиного друга Костю, який пропонує їй угоду: зіграти роль його нестерпної, безцеремонної нареченої, щоб сім’я й думати покинула про одруження Кості. Але все йде не за планом…

Режисер-постановник: Олег Туранський

У ролях: Дана Абизова, Тимофій Каратаєв, Олександр Соколов, Наталя Васько, Ірина Мельник та ін.

Не пропустіть прем’єру серіалу «Любов з ароматом кави» вже сьогодні о 20:15 на телеканалі СТБ!

Video: «Любов з ароматом кави»: анонс 1―4 серій Читайте анонс 1―4 серій фільму Любов з ароматом кави просто зараз

Video: «Любов з ароматом кави»: анонс 1―4 серій Читайте анонс 1―4 серій фільму Любов з ароматом кави просто зараз

Video: «Любов з ароматом кави»: анонс 1―4 серій Читайте анонс 1―4 серій фільму Любов з ароматом кави просто зараз

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