Якщо надумали взятися за зміну стилю і зачіски, то краще для початку звернутися до місячного календаря. Стригтися завжди необхідно в сприятливі дні, щоб правильно пустити енергію в своє тіло. Адже не секрет, що саме завдяки волоссю ми здатні зберігати позитивні або негативні емоції. Читайте місячний календар стрижок на листопад 2020 року від Ярослави Федорової.

Сприятливі дні для стрижки волосся в листопаді 2020 року:

1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 27 і 28 число.

Несприятливі дні для стрижки волосся в листопаді 2020 року:

5, 6, 8, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29 і 30 число.

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