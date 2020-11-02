Місячний календар садівника-городника на листопад 2020 року допоможе правильно спланувати роботу з ґрунтом і рослинами. Кожному садівникові й городникові доведеться виконати чимало маніпуляцій для отримання щедрого врожаю наступного року. Коли найкраще почати? Які дні сприятливі? Дізнайтеся в нашому місячному календарі садівника-городника на листопад 2020 року.

1 листопада – хороший день для замочування і пророщування насіння, посіву і посадки на зберігання, але не на насіння рослин, які ростуть повільно: дерев, чагарників, багаторічних рослин тощо.

2 листопада – в цей день рекомендується підготуватися до посіву, можна замочити насіння і покласти його для пророщування у вологу тканину. Можна зайнятися зрошуванням рослин, але підгортати і розпушувати в прикореневій зоні потрібно обережно.

3 листопада – сприятливий день для посіву та садіння в’юнких рослин, а також тих, які мають вуса (суниця, квасоля, горох), ампельних і декоративних рослин зі звисаючими, сланкими або повзучими стеблами.

4 листопада – в цей день рекомендується сіяти і садити культури з в’юнкими, повзучими і сланкими стеблами (огірки, горох, квасоля, суниця і декоративні ампельні). Можна розпушувати сухий ґрунт, проріджувати і підгортати сходи, видаляти бур’ян, обробляти рослини інсектицидами або фунгіцидними засобами, формувати рослини обрізанням, робити санітарне прорідження крон, видаляти непотрібні вуса у полуниці.

5 листопада – цей день бажано присвятити роботі з наземною частиною рослин. Рекомендується посів і садіння, пересаджування більшості рослин, особливо однорічних, на високий урожай, але не для зберігання і не на насіння, посів і садіння декоративно-листяних рослин.

6 листопада – в цей день можна посадити горобину, грушу, калину, суницю, виноград, аґрус, сливу. Слід утриматися від посіву, садіння і пересаджування бульбових, ампельних і в’юнких рослин.

7 листопада – сприятливий час для садіння дерев і декоративних чагарників, з яких не передбачається знімати багатий урожай, а також пересаджування рослин, що мають міцне коріння. У цей день можна прибирати на тривале зберігання всі культури, викопувати цибулини і бульби, збирати насіння, плоди і коренеплоди на насіння, збирати насіння лікарських рослин і трав, зрізати квіти і непотрібні пагони, формувати крони.

8 листопада – рекомендується садити декоративні дерева і чагарники, від яких не очікується врожаю плодів, а також пересаджувати рослини з міцною кореневою системою. У цей день можна продовжувати збирати врожай і закладати його на тривале зберігання, обробляти землю (оранка, перекопування, полоття), обробляти рослини від грибків і шкідників, викопувати і закладати в сховище квіткові бульби і цибулини, збирати насіння і лікарську сировину, зрізати квіти, видаляти непотрібні пагони.

9 листопада – з городніх культур сіяти і садити в цей день можна тільки скорцонеру, гірчицю, валеріану і фенхель. Можна прибирати на зберігання зібрані плоди і коренеплоди, бульби і цибулини квітів, збирати насіння і лікарські рослини, зрізати квіти, якщо вони ще є.

10 листопада – день сприяє посіву і садінню не на рясний урожай однорічних квітів, невисоких декоративних дерев і чагарників, не призначених для плодоношення, кучерявих і сланких рослин, суниці.

11 листопада – сприятливий день для боротьби зі шкідниками та хворобами. День підходить для посіву та садіння рослин зі сланкими, повзучими, звисаючими стеблами і повітряними коренями, також можна сіяти однорічні квіти і овочі, садити невисокі декоративні чагарники і дерева.

12 листопада – рекомендується садити бульбові квіти і декоративні чагарники, в тому числі троянди. Добре будуть розвиватися і посаджені в цей день стеблеплідні, бульбоплідні і коренеплідні рослини, а також зернові, бобові, плодово-ягідні культури і зелень.

13 листопада – хороший день для посадки всіх бульбових квітів, чагарників і троянд, посіву, садіння на тривале зберігання та на насіння і пересаджування рослин з коренеплідних і бульбоплідних, включаючи картоплю, зернові, бобові, інші овочеві та плодово-ягідні культури.

14 листопада – сприятливий день для посіву та садіння пряних, квіткових, лікарських трав і рослин, особливо тих, що мають жало, шипи, колючки або гострі листя і плоди, а також кучерявих, плетистих рослин і зернових.

15 листопада – молодик. У цей день усі рослини вразливі, тому не рекомендується садити, сіяти, прищеплювати, підгортати, перекопувати і розпушувати землю. Можна готувати насіння до посіву, закладати органіку в компост, збирати урожай, стригти траву на газоні, полоти бур’яни, вирізати дику поросль, хворі і засохлі пагони, обробляти рослини від хвороб і шкідників.

16 листопада – рекомендується посів і посадка рослин на насіння, у них буде рясна зелень, але врожай буде незначним. Також цей день сприятливий для посіву та садіння декоративно-квітучих рослин, рослин з довгим кучерявим стеблом, лікарських рослин, які швидко зростають, садіння саджанців і живців, у тому числі фруктово-ягідних рослин.

17 листопада – сприятливий день для вигонки зелені (цибуля ріпчаста, часник, коріння петрушки) і садіння плетистих рослин і дерев. Можна викопувати цибулини і бульби на зберігання, вкорінювати живці, збирати насіння, зрізати непотрібні пагони і формувати крони, обробляти рослини від шкідників і хвороб. Займатися зимовими заготовками. Не рекомендується обрізати і поливати рослини.

18 листопада – рекомендується посів, садіння на тривале зберігання і на насіння, пересаджування овочевих рослин, коренеплідних і цибулевих. Також день сприятливий для посіву та садіння дерев і чагарників, бобових, зернових, багаторічних рослин, що зимують у відкритому ґрунті.

19 листопада – цей день сприятливий для садіння овочів, що дають наземні плоди (вони будуть довго зберігатися і дадуть хороше насіння). Також можна садити деревовидні рослини і ті, які в майбутньому будуть використані як підщепи, сіяти і садити під зиму багаторічні рослини, які зимують у відкритому ґрунті.

20 листопада – у цей день рекомендується посів і садіння експериментальних квітів з метою отримання примірників, незвичайних за формою і забарвленням, а також цибулі і цибулинних квітів.

21 листопада – у цей день можна збирати урожай, плоди будуть багаті мікроелементами і вітамінами. Також можна викопувати коренеплоди (вони вирізнятимуться цілющими властивостями), садити й пересаджувати рослини, які згодом будуть стрімко зростати і багато плодоносити, обробляти землю (розпушування, рясний полив), проводити прикореневе підживлення мінеральними добривами, прищеплювати, черенкувати, пасинкувати; збирати насіння.

22 листопада – сприятливий день для посіву, садіння і пересаджування будь-яких рослин, особливо овочевих, гарбузових і пасльонових, висадки розсади, садіння картоплі, посіву квіткових рослин, зрошування і розпушування.

23 листопада – у цей день рекомендується сіяти, садити й пересаджувати квіти, а також рослини, що дають наземні плоди, зокрема гарбузові і пасльонові. Крім того, можна висаджувати в теплицю розсаду овочів.

24 листопада – сприятливий день для посіву та садіння баклажанів, томатів, болгарського перцю, броколі, цвітної і савойської капусти, огірків, кабачків, патисонів, нуту, бобів, квасолі.

25 листопада – рекомендується посів зелені для вирощування в домашніх умовах або зимовій теплиці. Для рослин, вирощених у кімнатних умовах, сприятливий «сухий полив» – розпушування поверхневої кірки ґрунту, руйнування капілярів, які витягують вологу з глибини.

26 листопада – у цей день рекомендується посів, але не садіння швидкозростаючих рослин не для зберігання і не на насіння, для яких основна мета – нарощування зеленої маси, тому що міцне стебло не встигає сформуватися, насіння не встигає дозріти або погано зберігає сортові особливості, а врожайність плодів буде знижена.

27 листопада – хороший день для замочування і пророщування насіння, посіву і садіння на зберігання, але не на насіння будь-яких рослин, що ростуть повільно (дерева, чагарники, багаторічники).

28 листопада – сприятливий день для посіву та садіння городніх культур, що дають наземні плоди, а також суниці садової, кущів, дерев і багаторічних рослин. У теплих регіонах ще не пізно посадити грушу, аличу, горобину і калину.

29 листопада – сприятливий день для посіву та садіння овочів, що дають наземні плоди. Також можна посіяти зелень і прянощі (фенхель, аніс, кріп, крес-салат), ефективним стане посів шпинату, спаржі і артишоків.

30 листопада – повний місяць. У повню не варто займатися посівом, садінням і пересаджуванням, проте цей час можна присвятити догляду за рослинами (полоття, проріджування і обробка від грибкових захворювань та комах-шкідників).

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