Що приготував нам листопад — знають зірки. Дотримуйтесь астрологічного прогнозу і точно залишитеся в плюсі. Кому приділити час особистому життю? Кому з головою зануритися в роботу? Читайте в гороскопі на листопад 2020 року від екстрасенсів СТБ!

Гороскоп на листопад — Овен

У листопаді Овни почнуть прислухатися до себе, а також до проблем інших людей. Тому готуйтеся весь місяць пропонувати розраду і свою допомогу друзям. В особистих стосунках ви можете застрягти в конфлікті між бажанням стабільності і свободи. В обговореннях слід прагнути до об’єктивності і далекоглядності, а не піддаватися емоціям.

Гороскоп на листопад — Телець

Ви продовжуєте підтримувати зв’язок з іншими людьми, навіть якщо вони не поділяють ваших поглядів і способу життя. Однак вирізняєтеся великою терпимістю, і це робить вас зараз надзвичайно приємним співрозмовником. Здається, що ваша сила і цілеспрямованість поглинають негативний настрій, що походить від інших. Тільки будьте обережні, щоб не перетворитися на «емоційне звалище». Дбайте і про себе!

Гороскоп на листопад — Близнюки

На даний момент у вас величезний творчий і організаторський талант. Час запускати проєкт, яким ви давно хотіли зайнятися. Позитивним моментом в цьому є те, що ви зустрінете кілька перешкод, які навчать вас нового. Ви також знайдете вигідні пропозиції для інвестицій.

Гороскоп на листопад — Рак

У листопаді ви усвідомите, що думаєте і дієте дуже егоїстично. Важливо, щоб у своєму професійному житті ви час від часу піднімали перед собою дзеркало і критично осмислювали, чи завжди ваші власні погляди і дії правильні. І знайте, що духовні цінності завжди важливіші за матеріальні.

Гороскоп на листопад — Лев

Леви почнуть нарешті жити разом зі своєю близькою людиною! Жити гармонійно і в хорошому настрої. Листопад дасть вам змогу досліджувати глибокі і духовні сторони вашого Я. Можливо, в цьому допоможе хороша книга або довгі бесіди з друзями. Хоч би чим ви займалися, цей період буде для вас надзвичайно плідним.

Гороскоп на листопад — Діва

Листопад гарантує, що ви отримаєте необхідну підтримку в потрібний момент. Ваше начальство буде досить добре ставитися до вас. Підтримка цих хороших відносин може бути дуже корисною для кар’єри. У цьому місяці створені всі необхідні умови, щоб звернути ваше професійне майбутнє в позитивне русло.

Гороскоп на листопад — Терези

У цьому місяці не потрібно переживати через здоров’я. Постійне почуття фізичної і розумової податливості супроводжує всі ваші дії. Будьте обережні, щоб не втратити енергію і силу. Навіть якщо ваше тіло у прекрасній формі, не варто піддавати його занадто сильним випробуванням. Будьте обережні і акуратні.

Гороскоп на листопад — Скорпіон

Якщо ви шукаєте стійких взаємин, то в цьому місяці будете розчаровані. Багато очікувати від випадкових зустрічних не варто. Ба більше, кілька побачень не гарантують щасливого майбутнього. Мислити потрібно критично. Якщо у вас є партнер, то в листопаді з ним можуть виникнути проблеми. Вирішити все допоможе терпимість і вміння чути.

Гороскоп на листопад — Стрілець

У своєму колі друзів ви маєте прислухатися до жіночих порад і дотримуватися їх. Несподівані перспективи можуть відкрити абсолютно нові можливості. Наразі ви отримуєте бажану підтримку, особливо в сімейному оточенні. Відкиньтеся на спинку крісла, розслабтеся і насолоджуйтеся цими моментами в повній мірі.

Гороскоп на листопад — Козеріг

У цьому місяці ви в гармонії з собою і своїм оточенням. У суєті повсякденного трудового життя пропаде необхідна людяність. Однак до середини місяця ви швидко опануєте себе і зрозумієте, що потрібно допомагати і підтримувати! Ця допомога буде прийнята з вдячністю, і ви будете раді допомогти в кризовій ситуації близькій людині. Такі емоції зарядять вас на нові подвиги.

Гороскоп на листопад — Водолій

На жаль, для занять спортом у листопаді у вас може не вистачити драйву. Знайдіть однодумців, які будуть мотивувати вас займатися спортом. Чому зірки концентрують увагу саме на цьому? Ви емоційно виснажені і втрачаєте смак до життя. Щоб заповнити свою енергію, займіться фізичними навантаженнями. Тоді відразу налагодиться все і в особистому житті, адже вам буде куди скинути негатив.

Гороскоп на листопад — Риби

Зараз ви добре ладнаєте зі своєю другою половиною. Криза позаду. Ви проявляєте терпимість і розуміння одне до одного і завдяки цьому часто уникаєте серйозних суперечок. Але щоб утримати це все на плаву, приділяйте більше часу другій половині. Більше говоріть, робіть подарунки і сюрпризи. Листопад може стати базою для нового етапу взаємин!

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