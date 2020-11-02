Гороскоп на 3 листопада 2020 року допоможе визначитися з правильним рішенням. Як поводитись у вівторок? І яких правил треба дотримуватися? Читайте гороскоп на 3 листопада 2020 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

Овен може на повному серйозі захопитися якимись фантастичними ідеями та планами. Дещо з цих задумів, можливо, виявиться цікавим. Та загалом Овнам зовсім не зайве бути трішки реалістичнішими. Не надто захоплюйтеся фантазіями, а тим більше ― складними схемами. Виберіть що-небудь простіше, і буде вам щастя!

Телець

Тельцю не завадить розгребти завали в особистих справах. Вам слід усе гарненько обміркувати, без жалю відкинувши те, в чому не видно перспектив. І навпаки ― поставити на перший план ті проєкти, де шанси домогтися успіху максимальні. Цим справам Тельцю і потрібно присвятити день. Головне, не ускладнювати ситуацію: секрет вашого успіху ― в рішучості і простоті.

Близнюки

У Близнюків є непогана можливість реалізувати якісь зі своїх екстравагантних задумів. Не факт, звичайно, що все пройде ідеально гладко, але шансів на успіх у таких справах у вівторок набагато більше звичайного!

Рак

Якщо з самого ранку з вух Рака почне йти пар, не лякайтеся ― це від надлишку енергії. Активність Рака в цей день буде така висока, що він зможе якщо й не перевернути гори, то хоча б не залишати недороблених справ. У Рака прокинеться ще одна корисна якість: рішучість у думках і вчинках. А ось тактовність у цей день, навпаки, міцно засне.

Лев

Обставини будуть раз по раз підганяти і квапити Лева. Весь день обіцяє пройти в різноманітних клопотах і турботах. Втім, здебільшого клопоти обіцяють бути позитивними, і зусилля Лева не пропадуть даремно. А от щодо того, щоб розслабитися і зайнятися собою ― такий шанс Леву випаде тільки ближче до вечора.

Діви

Ніщо не буде виходити у Діви краще, ніж питання, пов’язані з організацією і плануванням. Плани, складені в цей день, вирізнятимуться простотою і ефективністю. Жодна деталь не вислизне від уваги Діви! Єдине, чого їй слід уникати, так це зайвої прискіпливості. Навіть невелика недбалість може викликати в Діви якщо не бурю, то, як мінімум, бажання побурчати.

Терези

Терези страждатимуть не так на нестачу дипломатичності, як на цілковиту її відсутність. У їхніх судженнях раз у раз прослизатиме нещадна різкість. І неважливо, що критична думка Терезів буде обґрунтована, а слова переконливі. Про самолюбство інших забувати все-таки теж не варто, інакше день може пройти в нескінченних (і абсолютно безглуздих) конфліктах.

Скорпіон

Найкраще Скорпіону взятися за давно назрілі домашні справи, які відкладалися до кращих часів. Вважайте, що ці «кращі часи» вже настали! Екстрасенси схиляють Скорпіона діяти швидко, чітко і ефективно. Можна, наприклад, нарешті взятися за ремонт або хоча б зробити в квартирі давно намічену перестановку.

Стрілець

Стрілець може знайти масу застосувань своїм різноманітним талантам. Справи в цей день вдаватимуться йому значно легше звичайного, а знайдені рішення вирізнятимуться дотепністю, простотою і ефективністю. А ось у спілкуванні Стрільцю не завадить стежити за своїм язиком, бо наслідки його дотепних зауважень можуть завдати неприємностей не тільки оточенню, а й йому самому.

Козеріг

Козерогові не зайве як слід узятися за свою бухгалтерію, і це стосується не так роботи, як власного гаманця. Козеріг зможе остаточно переконатися в тому, що гроші люблять рахунок. Розумний розподіл коштів дасть йому змогу викроїти гроші на бажані покупки і разом з тим уникнути зовсім уже непотрібних витрат.

Водолій

Водолієві варто пам’ятати, що зі словами потрібно бути обережнішими. Невгамовне прагнення до прямоти, яке охоплюватиме Водолія в цей день, можливо, і гідне поваги, але все ж не варто різати в очі іншим правду-матку. Бо потім можете пошкодувати про це. Та й помилитися легко.

Риби

Життя чекатиме від Риб рішучості і чіткості, а ось самі Риби цих якостей в собі якраз і не відчуватимуть. Принаймні, всього цього їм дуже бракуватиме. Необхідність ухвалювати в цей день будь-які рішення дратуватиме і пригнічуватиме Риб. З цієї причини на вівторок краще не будуйте жодних серйозних планів і, по змозі, відкладіть справи на потім.

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