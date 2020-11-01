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«Слідство ведуть екстрасенси»: чи знайде матір жорстокого вбивцю чотирьох маленьких дітей?

01.11.2020

Експерти проєкту «Слідство ведуть екстрасенси» Олена Курилова і Ольга Калинова були вражені історією, з якою до редакції програми звернулися жителі Бердянська. Сенсаційне розслідування резонансної справи шокувало всю знімальну групу! Не пропустіть новий випуск проєкту «Слідство ведуть екстрасенси» вже сьогодні, 1 листопада, о 19:00 на телеканалі СТБ.

A lone wonan stands in a misty underground tunnel

Ольга Таран із невеликого села поблизу Бердянська поховала вже чотирьох дітей. Бідолашна жінка втратила малюків у різний час і з різних причин – нещасний випадок, раптова смерть після пологів і два викидні на останніх місяцях вагітності.  Ольга звернулась до екстрасенсів, бо була впевнена, що її маленьких діточок на той світ забрала старша донька Альбінка, яка загинула найпершою під час пожежі. Мати вважала, що, можливо, дівчинка ображена на неї за те, що не змогла її врятувати. 

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Однак розслідування екстрасенсів шокує не лише Ольгу, а й всю країну! Не пропустіть! 

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