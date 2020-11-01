Експерти проєкту «Слідство ведуть екстрасенси» Олена Курилова та Ольга Калинова були вражені історією, з якою до редакції програми звернулися жителі Бердянська. Сенсаційне розслідування резонансної справи шокувало всю знімальну групу!

Ольга Таран із невеликого села поблизу Бердянська поховала вже чотирьох дітей. Бідолашна жінка втратила малюків у різний час і з різних причин – нещасний випадок, раптова смерть після пологів і два викидні на останніх місяцях вагітності. Ольга звернулась до екстрасенсів, бо була впевнена, що її маленьких діточок на той світ забрала старша донька Альбінка, яка загинула найпершою під час пожежі. Мати вважала, що, можливо, дівчинка ображена на неї за те, що не змогла її врятувати.

Допомогти Ользі зголосилися Жанна Шулакова та Ольга Калинова, які порізно виїхали у Бердянськ. Однак дорогою харківській ясновидиці зателефонувала стурбована колега Олена Курилова і розповіла про свій жахливий сон. Ясновидиця побачила дівчину, яка кинулася під колеса автівки, у якій їхала Жанна Шулакова. Розцінивши це як попередження, харківська відьма попереджає водія. Однак дістається Бердянська без інцидентів. Олена Курилова ж продовжує налаштовуватися, аби з’ясувати, що означав її сон, і з’ясовує, що бачила не живу дівчину, а духа.

У цей момент Ольга Калинова та Жанна Шулакова, які обговорювали свої перші відчуття, також побачили дух дівчини із закритим тканиною обличчям. Не зрозумівши, хто ця покійниця і чи пов’язана вона з Ольгою, ясновидиці вирушають до згорьованої матері та одразу ж з’ясовують, що старша донька не винна у смертях своїх братиків і сестричок. Вердикт ясновидиць вражає: усіх дітей Ольги забрав якийсь жіночий дух. І в цю мить екстрасенси почули, що від криниці на подвір’ї Ольги лунає якийсь жіночий голос.

Екстрасенси з’ясовують, що їх покликав той самий привид, який раніше вже являвся їм і якого уві сні побачила Олена Курилова. Виявилося, до екстрасенсів прийшов дух дівчини на ім’я Поліна. І вона – остання жертва одного з найвідоміших серійних убивць України – Руслана Хамарова, якого називали бердянським маніяком. Привид дівчини каже екстрасенсам, що Ольгу та душогуба щось об’єднує. Утім Ольга заперечує будь-який зв’язок з убивцею та якимись злочинами.

Відчувши, що відповідь треба шукати в родині, екстрасенси просять журналіста нашого проєкту розпитати бердянського вбивцю про його сім’ю. Та ніякого зв’язку родини маніяка та Ольги знайти не вдалось. Лише в кінці розслідування екстрасенсам вдається з’ясувати, що про жахливі злочини убивці знали його рідні, але не видавали злочинця правоохоронцям. Але кого покриває Ольга та її сім’я? І чому цей дух мститься нащадкам Ольги? Не пропустіть шокуюче закінчення епізоду!

Більше на тему: Що таке карма і як її очистити: коментар Олени Курилової

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ