Гороскоп на тиждень з 2 по 8 листопада 2020 року розповість, які повороти долі і труднощі підготували зірки для кожного знака зодіаку. Чого краще уникати, а на що, навпаки, варто звернути увагу? Хто може досягти небувалих висот і зустріти другу половинку, а кому доведеться зустрітися з власними страхами і побороти їх? Детальніше читайте в гороскопі на тиждень з 2 по 8 листопада 2020 року від експертів СТБ.

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Гороскоп на тиждень — Овен

Вам хочеться, але колеться: немає сил і часу на любовні стосунки. Внаслідок цього наростатиме невдоволення другою половинкою. Якщо ви самотні, придивіться до оточення. Але в шлюб поки вступати не варто. Що стосується роботи, то тут усе стабільно. Хоча більше відповідальності не завадить.

Гороскоп на тиждень — Телець

На початку тижня можливе несподіване надходження грошей. Спробуйте випробувати долю і купити лотерейний білет, тільки не спускайте на це всі свої заощадження. У вихідні будьте терплячі з сім’єю, не показуйте емоцій. Краще віддайте перевагу спокійному відпочинку або генеральному прибиранню.

Гороскоп на тиждень — Близнюки

У першій половині тижня максимально використовуйте творчу енергію. Вам пощастить у конкурсах і змаганнях. Однак не варто вдаватись до брудних ігор для досягнення мети. Ближче до п’ятниці чекайте на романтичні побачення, розваги. А ось побутові справи у вас не підуть. Не забудьте зазирнути до батьків у неділю.

Гороскоп на тиждень — Рак

Цей тиждень обіцяє успіх у багатьох справах. Однак вам варто перестати сумніватися у своїх силах. Рішучість — ваше все. Ближче до четверга може з’явитися чудова нагода проявити себе, проте в багатьох випадках доведеться перестати соромитися висловлювати свою думку. У вихідні зустрічайтеся з друзями і рідними. Більше відпочивайте.

Гороскоп на тиждень — Лев

На цьому тижні не варто поспішати, це може призвести до травм. У понеділок і вівторок небажано починати щось нове. Обмежтеся дрібними справами і постарайтеся захистити себе від неприємних зустрічей. А ось ближче до п’ятниці можна потихеньку планувати своє майбутнє. Тільки обговоріть плани з коханою людиною, інакше можуть виникнути непотрібні образи.

Гороскоп на тиждень — Діва

На цьому тижні ви просто зобов’язані відпочити. Беріть відпустку і їдьте в теплі краї. Там на вас чекає або приємне знайомство, або вдалий шопінг. Тільки пам’ятайте про безпеку, носіть маску і не забудьте про антисептик. Також зверніть особливу увагу на своє здоров’я. І не намагайтеся вигадувати відмовки, інакше так і залишитеся самотні.

Гороскоп на тиждень — Терези

Марафон у вашому житті виходить на новий поворот, деякий час дорога йтиме вгору. Від вас буде потрібно багато душевних і фізичних сил. Намагайтеся не перенапружуватися. У середу влаштуйте собі перепочинок. Ближче до четверга вам захочеться все покинути, але зірки радять не поспішати. До суботи питання вирішиться.

Гороскоп на тиждень — Скорпіон

Ви сильно піддаєтеся впливу негативу. Зірки рекомендують не забувати про власне задоволення і періодично балувати себе. Намагайтеся не зчиняти скандал на рівному місці. У п’ятницю може виникнути велика сварка з коханою людиною. Але якщо ви перестанете вигадувати те, чого немає, конфлікт швидко вичерпається.

Гороскоп на тиждень — Стрілець

Везіння — ваше друге ім’я, але не зловживайте вдалим збігом обставин. Краще зробіть акцент на свій професіоналізм і цілеспрямованість. Ближче до середини тижня начальство попросить вас відзвітувати про виконану роботу. Не ухиляйтесь. На вихідних самотніх представників знака чекає приємне знайомство.

Гороскоп на тиждень — Козеріг

Перша половина тижня буде дуже напружена. Уникайте ризику і необдуманих учинків. Різкі дії з вашого боку можуть призвести до наслідків, які доведеться довго розгрібати. Будьте акуратнішими. Зверніть увагу на своє здоров’я. У п’ятницю може погіршитися самопочуття. Вихідні проведіть вдома в цілковитому спокої. Від гучних тусовок поки краще відмовитися.

Гороскоп на тиждень — Водолій

Час задуматися про те, що потрібно зробити, щоб просуватися у своїй роботі. Можливо, хтось вирішить здобути нову освіту або спробувати себе в іншій професії. Але спочатку варто все зважити і подумати. У кожному разі ви можете розраховувати на підтримку близьких. Зірки радять поки не розповідати про свої плани.

Гороскоп на тиждень — Риби

Ви відчуєте себе корисним для оточення і для себе. Хочете вирішити накопичені проблеми, тоді листопад — дуже вдалий час. Ви намагатиметеся все зробити швидко і якісно. Однак у середу на вашому порозі може з’явитися ворог з минулого, який спробує зіпсувати вам плани. Пам’ятайте, ви вже не та слабка людина, якою були раніше. Спробуйте дати відсіч. У вас вийде.

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