Гороскоп на 2 листопада 2020 року допоможе не помилитися під час ухвалення важливих рішень. Чого чекати кожному знаку зодіаку? Кому варто зайнятися побутовими питаннями, а хто може зустріти цікаву людину? Читайте гороскоп на 2 листопада від екстрасенсів СТБ.

Овен

Непростий день. Можливі складні непередбачувані ситуації. Однак, якщо ви не будете відкладати вирішення питань на потім, усе закінчиться дуже швидко.

Телець

Вдалий день для здійснення вигідних покупок або інвестицій. Наприкінці дня ви можете відчути легку втому, але воно того варте.

Близнюки

День присвятіть своїй другій половинці. Побалуйте її невеличким сюрпризом. Вам воздасться.

Рак

Ви можете відчути потребу у відпочинку, хоча навряд чи вам вдасться розслабитися. Проблеми на роботі повністю вас поглинули.

Лев

На вас чекає прекрасний день. Можливий сюрприз від коханої людини. Вечір проведіть у колі сім’ї.

Діва

Вам варто відмовитися від будь-яких відряджень, оскільки вони виявляться невдалими. Присвятіть день творчості та домашнім клопотам.

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Терези

Небезпечний день. Ви можете потрапити в серйозні неприємності, якщо не навчитеся тримати язик за зубами. Сім разів подумайте, перш ніж щось сказати.

Скорпіон

Сприятливий день для домашніх клопотів, прийому гостей та приємного проведення часу. Вам давно треба зустрітися з друзями.

Стрілець

Вам потрібні відпочинок і умиротворення. Присвятіть день дітям або близьким людям. Вечір проведіть у тиші.

Козеріг

Зміни, які відбудуться у вашому житті, можуть бути як позитивними, так і негативними. Усе залежить від вашого настрою.

Водолій

Спокійний день, який не віщує жодних яскравих подій. Присвятіть його домашнім клопотам або читанню цікавої книги.

Риби

День отримання інформації, спілкування, здобуття свободи. У Риб можливий початок нових перспективних романтичних стосунків або приємне продовження старих.

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