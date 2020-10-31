Григорій та Христина Решетники: У нас буде хлопчик

Відбулася прем’єра ток-шоу «Як вийти заміж», ведучим якого став Григорій Решетник. У студії поговорили про взаємини між чоловіком і жінкою, учасників проєкту «Холостячка», а також гучну прем’єру романтичного реаліті, що змусила всю країну обрати любов! Та не менш важливою подією стала новина від родини Решетників. Більше — в матеріалі.

В 1 випуску ток-шоу «Як вийти заміж» неймовірно приємною новиною для глядачів стало зізнання від родини Христини та Григорія Решетників. Подружжя відкрило таємницю, на кого вони очікують зовсім скоро! Сім’я вже виховує двох чарівних хлопчиків, а згодом ряди поповнить третій!

Гостем програми «Як вийти заміж» став Холостяк 6-го сезону, а також тренер проєкту «Зважені та щасливі» — Іраклі Макацарія. Чоловік привітав подружжя і майбутніх багатодітних батьків. А як подарунок вручив прикраси власного виробництва Makatsaria jewelry.

Редакція сайту STB.UA вітає родину Решетників з чудовою новиною і бажає сімейного щастя і здоров’я всім трьом хлопцям!

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