Гороскоп на 1 листопада 2020 року допоможе не помилитися під час ухвалення важливих рішень. Чого чекати кожному знаку зодіаку? Кому варто перейняти досвід колег, а хто повинен стежити за своїми словами? Читайте гороскоп на 1 листопада від екстрасенсів СТБ.

Овен

Овнам краще зайнятися налагодженням ділових контактів. Є висока ймовірність справити хороше враження на впливову людину.

Телець

Зірки радять частіше дивитися навколо і не соромитися переймати досвід інших. Ви не можете знати всього. Пам’ятайте: вчитися ніколи не пізно.

Близнюки

На вашому порозі можуть з’явитися люди, яких ви не бачили кілька років. Не варто відразу приймати їх з розкритими обіймами. Ви не знаєте, що у них на думці.

Рак

У Раків може з’явитися дике бажання звернути гори і досягти тих цілей, про які ви раніше тільки мріяли. Для цього ви мобілізуєте всі свої сили.

Лев

Дуже вдалий день. У вас з’явиться чудова можливість продемонструвати всьому світу свою унікальність і геніальність. Тільки не зазнавайтеся.

Діва

Ваш день буде розписаний практично по хвилинах. На вас наваляться відразу і побутові, і робочі проблеми. У намаганні встигнути все головне ― не втратити своє здоров’я. Вечір проведіть у тиші.

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Терези

Ви дуже зациклилися на собі. Це трохи дратує ваших колег. Навчіться помічати не тільки власні успіхи, інакше конфліктів не уникнути.

Скорпіон

День варто присвятити роздумам і виправленню власних помилок. Відпустіть усі образи. Це дасть вам змогу рухатися далі.

Стрілець

Можливі невеликі фінансові негаразди. Щоб вирішити поточні проблеми і не залишитися біля розбитого корита, складіть чіткий план подолання неприємностей.

Козеріг

Колеги намагатимуться спровокувати вас на конфлікт. Не звертайте уваги на колег, які завжди заздрили вашим успіхам.

Водолій

Водоліям можна провести цей день, помітно зменшивши життєвий темп. Ви і так крутитесь як білка в колесі. Настав час відпочинку. Насолоджуйтесь.

Риби

Зірки радять Рибам бути обережними у висловлюваннях. Є ризик, що випадкова фраза образить людину, від якої залежатиме ваш особистий успіх.

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