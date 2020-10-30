Уже сьогодні, 30 жовтня, на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра улюбленого всіма ток-шоу «Як вийти заміж». Ведучим став незамінний Григорій Решетник! Щоп’ятниці після романтичного реаліті «Холостячка» не пропустіть програму, яка торкнеться найактуальніших тем взаємин чоловіків і жінок. А також у студії експерти допоможуть розібрати всі побачення чоловіків із Ксенією Мішиною, їхні правильні і не зовсім учинки. Більше — у випуску «Як вийти заміж»!

Існує два типи чоловіків: одні готові на все заради коханої, а інші перебувають у режимі очікування і пропозицій з боку дівчини. Який типаж подобається жінкам більше? І чи є надійна формула успіху, здатна допомогти вибудувати найміцніші стосунки? На всі ці запитання шукатимуть відповіді в студії програми «Як вийти заміж»!

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Гостями стануть учасники проєкту «Холостячка», а також головна героїня — талановита актриса театру і кіно Ксенія Мішина. Тема першого випуску ― ініціативність у стосунках. Запрошеним експертом буде Холостяк 6 сезону і тренер «Зважених та щасливих» Іраклі Макацарія. Більше позакадрових історій, секретів і порад глядач отримає саме цієї п’ятниці, відразу після перегляду реаліті «Холостячка».

Це не можна пропустити! Вмикайте телеканал СТБ о 23:50 і дивіться програму «Як вийти заміж» на чолі з Григорієм Решетником!

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