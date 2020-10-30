Гороскоп на 31 жовтня 2020 року допоможе визначитися з правильним рішенням. Хто має звернути увагу на своє харчування, а кому варто подбати не тільки про себе? Читайте гороскоп на 31 жовтня 2020 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

Чудовий день, щоб завершити раніше розпочаті справи. Вам легко вдасться вирішити навіть найскладніші питання.

Телець

Хороший день для генерального прибирання, ремонту й вирішення побутових питань. Однак від придбання техніки краще відмовитися.

Близнюки

Кращого дня для переговорів і укладення важливих договорів годі й шукати. Вам з легкістю вдасться схилити на свій бік найбільш запеклого противника.

Рак

День краще присвятити підвищенню кваліфікації або зміні професії. Не бійтеся ризикувати. Удача на вашому боці.

Лев

Варто звернути особливу увагу на ті продукти, які ви вживаєте в їжу. Є ризик отруєння. Віддайте перевагу правильному харчуванню.

Діва

Дівам варто відмовитися від активних дій. Проведіть день у тиші та спокої. Відмовтеся від алкоголю.

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Терези

Можуть виникнути невеликі проблеми з коханою людиною. Щоб непорозуміння не перетворилося на серйозну сварку, спробуйте більше прислухатися до партнера.

Скорпіон

Найкраще присвятити цей день сім’ї. Ви багато працюєте, але за гроші щастя не купиш. Іноді живе спілкування набагато дорожче за будь-який подарунок.

Стрілець

Вам може здатися, що ваші стосунки з коханою людиною себе давно віджили. Однак за бажання та фантазії почуття можна повернути.

Козеріг

Вам може здатися, що весь світ налаштований проти вас. Однак це не так. Зупиніться і подумайте, де ви робите помилки. Виправте їх, і все налагодиться.

Водолій

Вам може здатися, що кохана людина до вас охолола. Але подумайте, чи достатньо уваги ви їй приділяєте? Може, проблема в вас?

Риби

Вам може здатися, що весь світ налаштований проти вас. Однак це відбувається через ваш егоїзм. Навчіться думати не тільки про себе.

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