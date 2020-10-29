Гороскоп на 30 жовтня 2020 року допоможе визначитися з правильним рішенням. Хто повинен вкладати гроші в освіту, а кому варто бути більш стриманим? Читайте гороскоп на 30 жовтня 2020 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

Ви дуже багато працювали і заслужили на відпочинок. Дозвольте собі трохи розслабитися. Повірте, світ не западеться, якщо ви не будете все контролювати.

Телець

Іноді ви буваєте занадто прямолінійними. Ви часто робите зауваження іншим, проте критику на свою адресу сприймаєте дуже погано. А даремно!

Близнюки

Зверніть увагу на своє харчування. Вам варто відмовитися від надмірного вживання солодкого. Також зірки радять зайнятися спортом і привести своє тіло в порядок.

Рак

У спробі заощадити ви можете посваритися з близькими людьми. Ви занадто самовпевнені і зовсім не хочете змінюватися на краще. Це відштовхує від вас хороших людей.

Лев

Оптимізм і бадьорість духу не дають вам розкисати в найскладніших ситуаціях, а почуття гумору завжди підніме настрій навіть найбільш похмурому співрозмовнику. Це ваша сильна сторона.

Діва

Дівам варто задуматися про майбутнє. Жити одним днем ​​не можна. Настав час будувати плани і ставати більш відповідальним.

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Терези

Іноді ви буваєте занадто образливі. Ця риса характеру заважає вам завести близьких друзів. Зірки радять розслабитися і не сприймати все всерйоз.

Скорпіон

У спробі стати кращим ви часто граєте нечесно. Зірки попереджають: обман може розкритися, і тоді покарання вам не уникнути.

Стрілець

Зірки радять інвестувати в навчання. Нові знання допоможуть досягти успіху в будь-якій справі і виведуть вас на новий рівень.

Козеріг

У цей день удача буде на вашому боці. Будь-яка справа, за яку ви візьметеся, обернеться лише вам на користь.

Водолій

Настав час пожинати плоди вашої роботи. Що ж, саме сьогодні ви зрозумієте, чи правильно жили весь цей час.

Риби

У спробі утримати кохану людину поруч головне ― не втратити власну гідність і самоповагу. Кохання має окриляти, а не тягнути вниз.

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