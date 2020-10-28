Ролик, присвячений жіночій солідарності і підтримці, від ювелірного бренду Guzema Fine Jewelry та проєкту «Я зможу!»

27 жовтня ювелірний бренд Guzema Fine Jewelry та проект «Я зможу!» фонду Олени Пінчук презентували відеоролик, присвячений жіночій солідарності і підтримці. Дві сестри ― Маша і Даша ― схожі, як дві краплі води, але ж такі різні водночас, завжди поруч у найщасливіші і найважчі часи. Вони є одна в одної, а у вас, у всіх жінок, є ці місця, де вас підтримають і ви зможете зробити все! Жіноча сила у взаємопідтримці. Золоті долоньки Inspirement Chain, створені у колаборації з менторським проєктом «Я зможу!» від Фонду Олени Пінчук, — символ такої взаємної допомоги!

Наприкінці 2019 року ювелірний бренд Guzema Fine Jewelry спільно з проєктом «Я зможу!» фонду Олени Пінчук запустили колекцію кольє Inspirement Chain. Ця кампанія спрямована на посилення жіночої ролі у суспільстві, взаємопідтримку та сестринство. Усі зібрані з продажу кольє кошти підуть на розвиток і підтримку проєктів, створених жінками.

На сьогодні вже зібрано 200 000 грн, і вони є частиною загальної суми грантів для розвитку різних компаній: хімчистка взуття Shoes Banditos, український хаб «Незалежні» в Одесі, Zerno Fashion, кафе “Татараш» у місті Дрогобич. І це тільки початок благодійного проєкту. Адже допомагати можна щиро і вишукано у кольє Inspirement Chain.

Додаткова інформація

Проєкт «Я зможу!», започаткований 2017 року Фондом Олени Пінчук і Фундацією «Кока-Коли», спрямований на посилення ролі жінок у суспільстві. Його головна мета – довести, що жінка в Україні може стати успішною у будь-якій сфері. До проєкту долучилися успішні та відомі жінки, історії яких надихають, стають прикладом для дівчат і спонукають до пошуку нових можливостей.

Фонд Олени Пінчук

Фонд заснувала Олена Пінчук у вересні 2003 року. У грудні 2017 року було оголошено, що окрім боротьби зі СНІДом організація разом з Фундацією «Кока-Коли» також буде займатися підтримкою жінок та дівчат, але протидія епідемії ВІЛ/СНІДу залишиться однією з пріоритетних тем у роботі фонду. Основними напрямами його діяльності сьогодні є: боротьба зі СНІДом і здоровий спосіб життя; менторські та освітні проєкти, спрямовані на молодих дівчат і жінок; залучення в Україну найкращого міжнародного досвіду в гуманітарній сфері.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ