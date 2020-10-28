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Перший політ на гвинтокрилі Ольги Гришиної і серіальна «вагітність» Катерини Вайвали: цікаві факти про мелодраму «Коханка у спадок»

28.10.2020

Сьогодні, 28 жовтня, о 20:15 глядачі телеканалу СТБ побачать прем’єру чотирисерійної мелодрами «Коханка у спадок» виробництва кінокомпанії Star Media. Цікаві факти і закадрові подробиці зі зйомок — читайте в матеріалі.

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  1. У серіалі сусідять гумор і серйозні теми. Саме цей фактор і зачепив актора Артемія Єгорова, якому дісталася негативна роль у мелодрамі — Кирила, вільного брата загиблого бізнесмена.
  2. Цікаво, що виконавиці головної ролі — актрисі Ользі Гришиній — випала можливість уперше в житті політати на гвинтокрилі! «Довелося пережити багато нових моментів і нереальних сцен. Найбільше мене вразив політ моєї героїні на вертольоті», — прокоментувала Ольга.
  3. А ось актриса Катерина Вайвала вперше зіграла вагітність у серіалі — її героїня «підчепила» столичного бізнесмена в надії на успішне і вигідне заміжжя. «Карина вагітна, але наявність уже величенького животика не заважає їй упевнено рухатися до поставлених цілей», — розповіла Вайвала.
  4. Акторові Артему Позняку дісталася роль, як сам він її називає, «чоловіка-подарунка». «На перший погляд, він справляє враження жорстокого і жадібного персонажа, але насправді виявляється солідним бізнесменом з гідною репутацією. Я його називаю «чоловік-подарунок». Про таке, думаю, мріють багато жінок», — зазначив актор.
  5. Під час однієї зі зворушливих сцен — пропозиції руки і серця — трапився кумедний випадок. У актора Артемія Єгорова почала терпнути нога, коли він стояв на одному коліні.
  6. Актори серіалу зазначають, що подивитися мелодраму варто з кількох причин: чудовий сценарій, команда і акторський склад. На глядачів чекають багато несподіваних сюжетних поворотів і сюрпризів. А головне ― життєва історія, яка буде близька кожному.

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Зазначимо, сюжет розгортається навколо Тетяни (роль виконує Ольга Гришина). Останні п’ятнадцять років вона жила в упевненості, що всі радощі в її житті назавжди: коханий чоловік-бізнесмен, достаток, розмірений побут і неспішний плин буднів. Але одного вечера їй повідомили, що її чоловік Олег (роль виконує Сергій Комаровський) загинув, упавши з даху офісної будівлі. Після цієї втрати в Тетяни відкриваються очі на багато речей. Виявляється, меблевий бізнес чоловіка не такий вже й успішний, їхній будинок у заставі, і його хоче забрати інвестор за борги. Але найжахливіше — в Олега, хоч як фантастично це звучить, є друга дружина, причому вона при надії і претендує на спадщину «свого» благовірного. За законом жанру, тут і починає відбуватися найцікавіше…

Дивіться серіал «Коханка у спадок» сьогодні, 28 жовтня, о 20:15 на телеканалі СТБ.

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