Для вашої зручності та правильного планування походів у салон краси пропонуємо вам місячний календар стрижок на 2020 рік. Тут вказано дати саме сприятливих днів, а в усі інші — краще утриматися від стрижок, а від експериментів із зачіскою й кольором і поготів. У матеріалі від експерта проєкту «Слідство ведуть екстрасенси» Ярослави Федорової ви дізнаєтеся, в які дні потрібно йти до майстра.

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Місячний календар стрижок на 2020 рік

Січень

Сприятливі дні: 04,05,06,07,08,11,12,13,14,15,22.

Лютий

Сприятливі дні: 02,03,04,05,08,09,10,11,12,13,17,18,19,20,21,28,29.

Березень

Сприятливі дні: 03,06,07,10,11,14,15,18,19,20,26,27,28,29,30.

Квітень

Сприятливі дні: 03,05,06,07,11,12,13,14,15,17,24,25,26,27.

Травень

Сприятливі дні: 01,02,03,04,05,08,09,10,11,12,20,23,24,27,28,29.

Червень

Сприятливі дні: 01,02,07,08,09,10,16,17,18,19,24,26,27,28,29.

Липень

Сприятливі дні: 02,03,04,06,07,15,16,17,21,23,24,25,26,29,30,31.

Серпень

Сприятливі дні: 01,02,10,11,13,14,17,19,21,22,26,27,28,29,30,31.

Вересень

Сприятливі дні: 06,07,08,09,14,15,18,19,22,23,24,25,27.

Жовтень

Сприятливі дні: 04,05,11,12,13,14,15,20,21,22,24.

Листопад

Сприятливі дні: 01,02,03,04,07,09,10,11,12,13,18,19,20,27,28.

Грудень

Сприятливі дні: 04,05,08,09,10,15,16,18,24,25,26,27,28.

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