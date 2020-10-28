Як налагодити стосунки дитини і вітчима? Особливо, якщо існує конфлікт? Героїня одного з випусків психологічного реаліті «Супермама» стала мама-діджей Мадонни. Жінка була дружиною відомого співака Олега Кензова. Однак її життя з ним не склалося. Після численних скандалів, які відбувалися на очах у її сина, пара розлучилася. Але чи повинні діти ставати свідками розборок дорослих? І як налагодити відносини дитини і вітчима? Про це розповів експерт з питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов.

Під час візиту до епатажної мами-діджейки Мадонни учасниці з’ясували, що свідком її сварок із колишнім чоловіком Олегом Кензовим був молодший син Лука. Сам хлопчик зізнався, що хотів ударити свого вітчима, коли той ображав його маму.

«Хлопчики дуже чутливо сприймають, якщо їхню маму ображають, і тому можуть трохи перебільшувати побачене. А якщо дитина розуміє, що ніяк не може захистити маму, то починає почуватись безпорадною. Тому мама повинна подбати про те, щоб син не ставав свідком її сварок з чоловіком», ‒ прокоментував ситуацію Дмитро Карпачов.

Лука зізнався, що йому не подобався обранець його мами. Дмитро Карпачов вважає, що це нормально. Діти мають повне право недолюблювати обранців своєї мами, бо насправді вони просто ревнують маму до них.

«У подібній ситуації важливо, щоб себе правильно повели обоє дорослих. Чоловік повинен дати зрозуміти хлопчикові, що він не відбирає у нього маму і поважає їхні стосунки. А мама повинна дати зрозуміти своєму синові, що з появою нового чоловіка в їхній сім’ї вона не стане любити його менше».

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Більше порад щодо виховання дітей дивіться в психологічному реаліті «Супермама».

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