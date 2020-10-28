Гороскоп на 29 жовтня 2020 року допоможе визначитися з правильним рішенням. Хто повинен присвятити час сім’ї, а кому треба бути більш упевненим? Читайте гороскоп на 29 жовтня 2020 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

Усі звертатимуться до вас по допомогу. Намагайтеся почути кожного, але не ускладнюйте собі життя і не робіть роботу за інших. Більше думайте про себе.

Телець

Присвятіть день творчості. У цьому ви знаходите розраду і натхнення. Відкладіть рутинну роботу і більше відпочивайте.

Близнюки

Присвятіть день розв’язанню складних завдань. Не бійтеся звертатися по допомогу. Вечір проведіть у колі сім’ї.

Рак

Ракам варто стримувати бажання взятися за всі завдання світу, адже краще віддати перевагу розміреному ритму.

Лев

У вас дуже багато амбіцій і, як не дивно, вам усе вдасться. Більше віри і менше розмов. Починається нове життя.

Діва

Вам варто звернути особливу увагу на свій зовнішній вигляд і здоров’я. Пам’ятайте, робота буде завжди, а ось від відпочинку відмовлятися не варто.

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Терези

День краще провести в роздумах про завтрашній день. Настав час будувати плани і продумувати їх реалізацію.

Скорпіон

Ваша емоційність вам заважає. Спробуйте стримуватися і не нападати на інших. Це тільки ваші проблеми, не варто зривати злість на оточенні.

Стрілець

Ви дуже мало часу приділяєте своїй родині. Пам’ятайте: близькі потребують вас. Тому відкладіть усю роботу і проведіть час із рідними.

Козеріг

Вдалий день для реалізації задуманого. Вище, швидше, сильніше! Це сьогодні про вас. З чим зірки вас і вітають.

Водолій

Ви повною мірою зможете відчути щастя, якщо не будете перейматися через дрібниці. Ну і що, що колесо пробите. Головне, що всі здорові. Чи це не щастя!

Риби

Рибам точно не буде зайвою порція впевненості, адже вам вдасться наблизитися до своєї мрії. Тому рухайтеся вперед і не бійтеся перешкод.

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