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Гороскоп на 29 жовтня 2020 року

28.10.2020

Гороскоп на 29 жовтня 2020 року допоможе визначитися з правильним рішенням. Хто повинен присвятити час сім’ї, а кому треба бути більш упевненим? Читайте гороскоп на 29 жовтня 2020 року від екстрасенсів СТБ.

горомкоп

Овен

Усі звертатимуться до вас по допомогу. Намагайтеся почути кожного, але не ускладнюйте собі життя і не робіть роботу за інших. Більше думайте про себе.

Телець

Присвятіть день творчості. У цьому ви знаходите розраду і натхнення. Відкладіть рутинну роботу і більше відпочивайте.

Близнюки

Присвятіть день розв’язанню складних завдань. Не бійтеся звертатися по допомогу. Вечір проведіть у колі сім’ї.

Рак

Ракам варто стримувати бажання взятися за всі завдання світу, адже краще віддати перевагу розміреному ритму.

Лев

У вас дуже багато амбіцій і, як не дивно, вам усе вдасться. Більше віри і менше розмов. Починається нове життя.

Діва

Вам варто звернути особливу увагу на свій зовнішній вигляд і здоров’я. Пам’ятайте, робота буде завжди, а ось від відпочинку відмовлятися не варто.

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Терези

День краще провести в роздумах про завтрашній день. Настав час будувати плани і продумувати їх реалізацію.

Скорпіон

Ваша емоційність вам заважає. Спробуйте стримуватися і не нападати на інших. Це тільки ваші проблеми, не варто зривати злість на оточенні.

Стрілець

Ви дуже мало часу приділяєте своїй родині. Пам’ятайте: близькі потребують вас. Тому відкладіть усю роботу і проведіть час із рідними.

Козеріг

Вдалий день для реалізації задуманого. Вище, швидше, сильніше! Це сьогодні про вас. З чим зірки вас і вітають.

Водолій

Ви повною мірою зможете відчути щастя, якщо не будете перейматися через дрібниці. Ну і що, що колесо пробите. Головне, що всі здорові. Чи це не щастя!

Риби

Рибам точно не буде зайвою порція впевненості, адже вам вдасться наблизитися до своєї мрії. Тому рухайтеся вперед і не бійтеся перешкод.

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