Уже зовсім скоро модницям потрібно буде змінити легкі сукні на щось тепліше. Наприклад, на штани. Адже осінь уже вступила у свої права, а значить, холод не за горами. Але що модно в цьому сезоні? Які штани варто вибирати восени 2020? Про це поговоримо в нашому матеріалі.

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Штани-банани

Так, усім відомі штани-банани плавно перекочували з літа в осінь. Тільки тепер дизайнери світових брендів пропонують їх трохи доопрацювати та урізноманітнити. В осінньому сезоні можна сміливо носити такі штани не тільки з деніму, а й з парчі або шкіри. Головне, щоб вони були з високою посадкою і об’ємні на стегнах.

Шкіряні штани

Шкіра — хіт осіннього сезону 2020. На додаток до класичних чорних штанів дизайнери пропонують розширити горизонти і віддати перевагу яскравим кольорам. Особливо популярними будуть штани з червоної шкіри. Проте не варто зупинятися тільки на цьому. Якщо ви смілива модниця, то яскраві штани — сині, зелені і навіть жовті ― в жодному разі вас не зіпсують.

Брюки палацо

Брюки палацо увійшли в моду в 30-х роках минулого століття. Та й у 90-ті багато хто вибирав саме такий крій. Що ж, минуло 30 років ― і мода повернулася! Палацо найчастіше шиють з легких тканин, але в осінньому сезоні дизайнери пропонують поекспериментувати і придбати вироби з вовни. А що, і тепло, і модно!

Більше на тему: Мода 2020: які кольори в тренді цієї осені

Оксамит

Ще кілька років тому в моді були оксамитові жакети, і ось через деякий час цей матеріал знову на піку популярності. Оксамитові штани матимуть чудовий вигляд незалежно від крою — палацо, банани або класика. У такому образі будь-яка модниця почуватиметься прекрасно!

Брюки кльош

У весняно-літніх колекціях брюки кльош спричинили справжній фурор. Ще б пак! 70-ті знову в моді! Вибираючи такі штани, головне ― звернути увагу на високу талію і розкльошений низ, який плавно розтікається по нозі починаючи від коліна.

Клітинка

Клітинка знову в моді. Хоча, як іноді здається, вона ніколи і не зникала з гардеробів знаних красунь. У цьому сезоні на подіумах можна зустріти безліч варіантів клітинки: легка сіра, класична клітинка, англійська — «принц Уельський». Що стосується фасонів, то тут уже вибір за вами. Клітинка чудово пасує до будь-якого фасону брюк.

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