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Як знімали серіал «Слід»: фотодобірка

27.10.2020

Хочете дізнатися, як проходять зйомки детективного серіалу «Слід», в якому співробітники Особливої Слідчої Агенції розслідують найрезонансніші злочини. Пропонуємо зануритися в незабутню атмосферу детективів і поглянути на фотопідбірку з бекстейджа. Повірте, буде дуже цікаво!

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