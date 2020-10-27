Гороскоп на 28 жовтня 2020 року допоможе не помилитися під час ухвалення важливих рішень. Що чекає на кожен знак зодіаку в середу? Хто має присвятити час своїй родині, а кому варто з обережністю сприймати чужі поради? Читайте гороскоп на 28 жовтня від екстрасенсів СТБ.

Овен

Слушний день, щоб здійснити роботу над помилками. Так, визнавати свою провину складно, але це необхідно.

Телець

Ваш потенціал на нулі. Ви трохи втомилися. Зірки рекомендують відкласти справи і зайнятися своїм здоров’ям. Як фізичним, так і душевним.

Близнюки

Вам потрібно приділити час другій половинці. Невеликий сюрприз зможе внести у ваші стосунки родзинку і вогник.

Рак

Ви дуже багато працюєте. У гонитві за грошима ви можете втратити важливі речі. Проведіть час із сім’єю. Близькі потребують вас.

Лев

Вам варто бути дуже уважними. Є шанс провалити вигідну угоду. Прислухайтеся до думки більш досвідчених людей.

Діва

Небезпечний день. Є шанс потрапити під поганий вплив і наробити багато помилок. Для того, щоб уникнути неприємностей, прислухайтеся до поради близької людини.

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Терези

Ви цілком і повністю поглинені роботою. За всіма справами зовсім не помічаєте, що залишили кохану людину одну. Це може призвести до скандалів.

Скорпіон

Можливо, вам усе-таки доведеться трохи змінити свої плани і загальну стратегію дій. Однак за правильної розстановки пріоритетів так буде навіть краще.

Стрілець

Складний день. Можуть іти неприємності за неприємностями. Однак зірки попереджають: усе миттєво може вирішитися. Так що не хвилюйтеся.

Козеріг

У спробі довести свою правоту ви можете сильно образити колег. Не варто розпорошуватися і з піною на губах висловлювати свою думку.

Водолій

Складний день. Можуть виникнути невеликі проблеми зі здоров’ям. Однак зірки радять не драматизувати і спокійно сприймати інформацію.

Риби

Критичний день. Нові знайомства небажані. Вірогідний негативний вплив сторонніх, який може призвести до фінансових втрат або негативно позначитися на особистому житті.

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