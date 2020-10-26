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Привітання на Хелловін 2020: прикольні картинки

26.10.2020

В ніч з 31 жовтня на 1 листопада українці відзначать Хелловін, День всіх святих. Це свято зародилося на території Великої Британії та поширилося практично по всьому світу. Молоді люди з радістю приміряють на себе «жахливі» образи і влаштовують справжні карнавали «нечистої сили». Пропонуємо вам веселу добірку картинок на Хелловін, за допомогою яких ви зможете привітати друзів.

Більше на тему: Макіяж на Хелловін 2020 від Олени Мельник: принцеса смерті

 

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