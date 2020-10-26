Гороскоп на 27 жовтня 2020 року допоможе визначитися з правильним рішенням. Хто може отримати приємний бонус на роботі, а кому варто поговорити начистоту з коханою людиною? Читайте гороскоп на 27 жовтня 2020 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

Вдалий день, щоб проявити свою креативність. Щоправда, оточення не завжди зможе зрозуміти, навіщо ви робите саме так, але хіба для вас важлива його думка?

Телець

Прекрасний день для початку нового життя. Будьте сміливішими. Настав час кардинальних змін. Але вони можливі тільки в тому разі, якщо ви не будете сидіти склавши руки.

Близнюки

Начальство чекатиме від вас рішучих дій. Намагайтеся завершити всі завдання своєчасно і не відкладати їх на завтра. Думайте не тільки про свої інтереси.

Рак

Удача на вашому боці. Вийде втілити в реальність усі задумані плани. Ви легко обійдете конкурентів і отримаєте прибуток. Головне, грамотно ним розпорядитися.

Лев

Чудовий день, щоб повчитися чогось нового. У майбутньому це вам стане в пригоді. Стосунки з коханою людиною поліпшаться, якщо ви перестанете думати тільки про себе.

Діва

День підходить для роботи з документами. Щодо особистого життя, то настав час проявити ініціативу і озвучити свої очікування.

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Терези

Вдалий день для кар’єрного зростання. Однак у стосунках з коханою людиною можуть виникнути труднощі. Спробуйте проявити якомога більше розуміння. Іноді вашій половинці потрібна підтримка.

Скорпіон

День, коли потрібно тугіше затягнути паски і відмовитися від зайвих витрат. Обмежте спілкування з незнайомими людьми і не відвідуйте людні місця.

Стрілець

На вас чекає складний день. Отримати все бажане не вийде. Імовірно, через різку зміну обставин, які від вас не залежать, реалізувати задумане не вдасться.

Козеріг

Ви занадто емоційно ставитеся до розмов знайомих. Не сперечайтеся. Це марно. Тільки настрій собі зіпсуєте.

Водолій

Прекрасний день, щоб налагодити стосунки з коханою людиною. Вам потрібно поговорити по щирості й чесно розповісти про свої бажання.

Риби

Вдалий день. Сьогодні ви можете несподівано отримати приємну звістку або бонус. Начальство вами задоволене. А ось про здоров’я варто подбати.

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