Гороскоп на тиждень з 26 жовтня по 1 листопада 2020 року розповість вам, що варто зробити для того, щоб тиждень став сприятливим для будь-яких починань. Дотримуйтесь порад астрологів, вони підкажуть вам вірний напрямок.

Овен

Якщо щось не було зроблено минулого тижня, зараз саме час взятися за це. На цьому тижні ви будете в гарному настрої. Кохана людина підтримує вас, і ви успішно просуваєтеся в своїх проєктах. Також буде час зробити що-небудь хороше для себе. В кінці тижня ви отримаєте роз’яснення з конкретного питання.

Телець

У коханні точно буде над чим попрацювати. Однак наприкінці тижня кризу нарешті можна подолати. З п’ятниці ви будете точно знати, хто чесний з вами, а хто ні. Ба більше, ви будете випромінювати стільки впевненості і чарівності, що ніхто не посміє вас більше ображати.

Близнюки

Ви починаєте цей тиждень з оптимізму. Робіть те, що вам подобається, і забудьте про свої грошові клопоти. Тепер у вас є чітке уявлення про те, хто готовий вас підтримати на сто відсотків. Зробіть крок назустріч мрії, адже у вас така підтримка. І не дозволяйте нікому зламати себе!

Рак

У ваше життя прийдуть люди, які можуть хвилювати і надихати. Цей тиждень також хороша нагода для налагодження дружніх стосунків. У вас з’явиться правильне уявлення про те, як вибудовувати взаємини з важливою і бажаною людиною. Тому будьте готові до закоханості.

Лев

Навіть якщо ви дуже зайняті й іноді не знаєте, де знаходиться ваша голова, вам нема про що турбуватися. Ви не тільки відчуєте себе сильним, але і сміливим. Тепер ви можете приймати виклики і справлятися з не менш важкими ситуаціями. Але будьте обережні: в захваті від своєї сили і енергії навіть ви можете знищити себе.

Діва

Починаючи з вівторка ви будете схильні критично дивитися на свої статки. Не аналізуйте занадто багато. Це загрожує затяжною депресією. Весь тиждень намагайтеся уникати конфліктів або сварок. Ваша аура, як кришталь. Може швидко зруйнуватися.

Терези

Терези покажуть на що вони здатні. З понеділка ви почнете вирішувати непрості завдання і реалізовувати прибутковий проєкт. Ви також на стороні виграшу в усьому, що стосується грошей і фінансів. Тому не втрачайте можливість ризикнути або довіритися своїй інтуїції. Погоджуйтеся на перспективні проєкти. Ви точно з ними впораєтеся.

Скорпіон

Цей тиждень зберігає для вас багато позитивної енергії. Ви зрозумієте, що дійсно важливо для вас, а також, хто не повинен відігравати жодної ролі у вашому житті. Ви можете досягти успіху і знайти чуттєвість і любов. Але не забувайте: зірки можуть тільки дати можливості, а ви повинні самі ними скористатися.

Стрілець

Зірки гарантують, що ви досягнете успіху в тому, що мали намір зробити, незважаючи на кілька несправностей. Нові контакти також будуть вам цікаві. З п’ятниці ви повинні бути обережні. День може закінчиться сльозами і розчаруванням.

Козеріг

Козероги, під такими зірками можна розслабитися. Вас оточують добрі люди і багато любові. Насолоджуйтеся цим! Зрештою, робота дає вам відчуття, що все в повному порядку. Якщо ви будете цілеспрямовано намагатися уникати стресових ситуацій, ваша творча сторона може розвиватися дуже добре.

Водолій

Схоже, у вас багато роботи, але ви повні сил і підприємливості. Відпочинок? Це не про вас! З п’ятниці побут буде обтяжувати вас похмурими думками. Таке відчуття, що в особистому житті не все йде добре. Знайте, ви все ближче і ближче до істини. Але є і плюси. На цьому тижні ви можете швидко пристосуватися до нових звершень і прагнути до змін.

Риби

З п’ятниці всі зірки пробудять у вас позитивні якості, а негативні — послаблять. Іншими словами: ви будете добре сприйняті іншими людьми і, відповідно, досягнете успіху. Використовуйте цю силу відповідним чином. В особистому житті доведеться довести, що вам потрібні ці стосунки. Інакше ризикуєте все втратити.

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