Гороскоп на 26 жовтня 2020 року допоможе не помилитися під час ухвалення важливих рішень. Чого чекати кожному знаку зодіаку? Кому варто зменшити свої витрати, а на кого чекає приємне знайомство? Читайте гороскоп на 26 жовтня від екстрасенсів СТБ.

Овен

Імовірно, вам потрібно переглянути свої витрати. Можуть виникнути невеликі фінансові проблеми. А це може зумовити потребу в додатковому заробітку.

Телець

Швидше за все на вас чекає не дуже приємна, але важлива розмова. Стосунки з коханою людиною можуть зіпсуватися. Не варто замовчувати невдоволення.

Близнюки

Сміливо беріться за нову роботу. Сьогодні вам вдасться вирішити навіть найскладніші завдання. Однак пам’ятайте і про відпочинок. Він теж важливий.

Рак

Дуже насичений день. Ви поринете в саму гущу подій. Щоб усе вийшло, вам потрібно зібрати свої сили і не панікувати через дрібниці.

Лев

Імовірно, вам треба буде розв’язати дуже складне завдання. Не варто сумніватися в собі. У вас усе вийде. Але тільки в тому разі, якщо ви заручитеся підтримкою більш досвідчених людей.

Діва

Близькі люди звертатимуться до вас по допомогу. Спробуйте почути кожного, проте не робіть нічого на шкоду собі.

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Терези

У вас дуже багато планів та ідей. І ви все хочете реалізувати негайно. Однак зірки попереджають: у гонитві за двома зайцями можна жодного не спіймати. Розставте пріоритети.

Скорпіон

Вдалий день для налагодження контактів і нових приємних знайомств. Є шанс зустріти свою половинку. Тим же, хто в парі, варто провести час із коханою людиною.

Стрілець

Першу половину дня варто присвятити вирішенню фінансових питань. Краще відмовитися від великих покупок і кредитів. Вечір проведіть у тиші.

Козеріг

Від самого ранку можливе виникнення форс-мажорних ситуацій. Не варто панікувати. Зверніться по допомогу до близьких. З їхньою підтримкою ви зможете все.

Водолій

У понеділок ви будете просто нарозхват. Протилежна стать так і мріє з вами познайомитися. Так не відмовляйте. Хто знає, можливо, ви зустрінете свою долю.

Риби

Зірки радять перенести ділові переговори на інший день. Якщо є можливість, краще відпочиньте. На роботі від вас користі поки що немає.

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