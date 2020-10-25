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Гороскоп на 26 жовтня 2020 року

25.10.2020

Гороскоп на 26 жовтня 2020 року допоможе не помилитися під час ухвалення важливих рішень. Чого чекати кожному знаку зодіаку? Кому варто зменшити свої витрати, а на кого чекає приємне знайомство? Читайте гороскоп на 26 жовтня від екстрасенсів СТБ.

гороскоп

Овен

Імовірно, вам потрібно переглянути свої витрати. Можуть виникнути невеликі фінансові проблеми. А це може зумовити потребу в додатковому заробітку.

Телець

Швидше за все на вас чекає не дуже приємна, але важлива розмова. Стосунки з коханою людиною можуть зіпсуватися. Не варто замовчувати невдоволення.

Близнюки

Сміливо беріться за нову роботу. Сьогодні вам вдасться вирішити навіть найскладніші завдання. Однак пам’ятайте і про відпочинок. Він теж важливий.

Рак

Дуже насичений день. Ви поринете в саму гущу подій. Щоб усе вийшло, вам потрібно зібрати свої сили і не панікувати через дрібниці.

Лев

Імовірно, вам треба буде розв’язати дуже складне завдання. Не варто сумніватися в собі. У вас усе вийде. Але тільки в тому разі, якщо ви заручитеся підтримкою більш досвідчених людей.

Діва

Близькі люди звертатимуться до вас по допомогу. Спробуйте почути кожного, проте не робіть нічого на шкоду собі.

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Терези

У вас дуже багато планів та ідей. І ви все хочете реалізувати негайно. Однак зірки попереджають: у гонитві за двома зайцями можна жодного не спіймати. Розставте пріоритети.

Скорпіон

Вдалий день для налагодження контактів і нових приємних знайомств. Є шанс зустріти свою половинку. Тим же, хто в парі, варто провести час із коханою людиною.

Стрілець

Першу половину дня варто присвятити вирішенню фінансових питань. Краще відмовитися від великих покупок і кредитів. Вечір проведіть у тиші.

Козеріг

Від  самого ранку можливе виникнення форс-мажорних ситуацій. Не варто панікувати. Зверніться по допомогу до близьких. З їхньою підтримкою ви зможете все.

Водолій

У понеділок ви будете просто нарозхват. Протилежна стать так і мріє з вами познайомитися. Так не відмовляйте. Хто знає, можливо, ви зустрінете свою долю.

Риби

Зірки радять перенести ділові переговори на інший день. Якщо є можливість, краще відпочиньте. На роботі від вас користі поки що немає.

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