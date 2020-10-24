Як краще провести цей день? Що приготували зірки кожному знаку зодіаку? ― Читайте в гороскопі на 25 жовтня 2020 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

У неділю не можна дозволяти нікому обмежувати вашу особисту свободу. Подбайте про спокійні перерви і релакс. Можливо, близька людина намагатиметься з вами поговорити. Обов’язково відгукніться.

Телець

Ваші комунікативні навички знову на висоті. Тому можна зробити незвичайну та цікаву пропозицію співрозмовнику і по-справжньому прихилити його до себе.

Близнюки

Близнюки, хтось може забрати вашу ідею. Зустріч із кимось з минулого може трохи вас засмутити, але принесе важливі звістки.

Рак

Раки, не дайте себе ошукати. Сміливо висловлюйте свою позицію. Також будьте обережні в багатолюдних місцях, не забувайте про маску і дезінфекцію рук.

Лев

Не перетворюйте чужі проблеми на свої. Ваша солідарність — це ваша візитка і водночас слабке місце. Хтось із ваших близьких доведе вас до кипіння. Але проблема скоро вирішиться.

Діва

Не все йде так, як ви собі уявляли. Вам доведеться знову відкласти необхідну покупку. Також якщо ви не впевнені у своїх почуттях, не кажіть про це.

Терези

Терези схильні шукати причину своїх негараздів у інших. Однак пам’ятайте, що проблеми тимчасові. Уже до вечора на вас чекають фінансові винагороди.

Скорпіон

Телефонуйте рідним. Вони можуть вислухати і дати пораду. Крім того, подбайте не лише про себе, а й про близьких. Запропонуйте їм свою допомогу.

Стрілець

Ви здаєтеся надзвичайно самовпевненим. Не скупіться на прояв почуттів увечері. Наважтеся заговорити про те, що давно хотіли сказати.

Козеріг

Якщо у вас є зайві гроші, ви можете вигідно вкласти їх. Увечері вам неодмінно варто прийняти вигідну пропозицію. Ваша харизма приголомшлива, і вона також зачарує вашого партнера.

Водолій

Ваше терпіння є зразковим. Навіть якщо ви зіткнетеся з фактами, від яких стане не по собі, ви швидко візьмете ситуацію під свій контроль.

Риби

На Риб чекають перепади настрою. Ви відчуєте збентеження і розчарування. Щоб не надто засмучуватися, поділіться хвилюваннями з другою половиною. Це, безперечно, допоможе.

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