Як правильно розподілити свої сили? Кому треба тримати свої емоції під контролем? А хто переповнений позитивною енергією? Дізнайтеся в гороскопі на 24 жовтня 2020 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

Ви почуваєтесь невпевнено. Овнам особливо важко відмовитися від звичного способу життя. Старі шаблони мислення треба викинути за борт просто зараз. Психологічна напруженість теж погано позначається на вашому здоров’ї.

Телець

Негативне мислення і жалість до себе вам точно не допоможуть. Візьміть свої резерви сил і постарайтеся протистояти викликам. Доклавши багато енергії і сили волі, цей період можна легко пережити.

Близнюки

Близнюки, не дозволяйте собі похнюпити ніс. Пам’ятайте, що після дощу завжди світить сонце. Суботній день видасться досить дивним і часом негативним. Але до вечора все налагодиться, як тільки переступите поріг домівки.

Рак

Раки почнуть день у гарному гуморі. А все завдяки своїй розслабленій і привітній манері спілкування. Вам також піднесуть невеликі подарунки або сюрпризи. Тому використовуйте день для себе особисто, створіть баланс і гармонію навколо.

Лев

Зірки нині сприятливі, і вам вдасться все трохи легше, ніж зазвичай. Леви зможуть швидко виконати свою роботу. Ваше здоров’я, здається, теж у цілковитому порядку — ви почуваєтесь бадьоро і заряджені на позитив. Ваші фізичні можливості просто вражають інших. Сьогодні ви обов’язково станете переможцем змагань, якщо візьмете в них участь.

Діва

Діви, ви почуваєтесь занадто слабкими. Здається, організм втратив багато вітамінів і корисних елементів. Відпочиньте і залишіться сьогодні вдома.

Терези

Постійний стрес і напруження зводять вас з розуму. Наразі вам важко вирішувати щось. Здається, ніби у вас під ногами немає твердого ґрунту. Не ухвалюйте важливий рішень сьогодні.

Скорпіон

Скорпіонам подобається бути в центрі уваги. Це означає, що ви будете постійно контактувати з новими людьми, які надихнуть вас і принесуть нові ідеї.

Стрілець

Групова робота зовсім не така проблемна, як зазвичай вам здається, і всі дискусії також можуть вирішуватися мирним шляхом. Особисте життя стабільне і не потребує зайвих з’ясувань.

Козеріг

Остерігайтеся заяв, які надійдуть від малознайомих людей. Тоді ви зможете пережити цей день без серйозних конфліктів. Не заходьте занадто далеко з гучними та емоційними дискусіями.

Водолій

У суботу ви отримаєте дуже слушні поради. Однак не варто перестаратися. Обмежтеся завданнями, які ви можете контролювати. Після того, як ви закінчите роботу, вам треба навести порядок вдома. Таким чином ви наведете лад у голові.

Риби

У суботу ви досягнете того, що збиралися зробити. Здається, що час біжить у зовсім іншому ритмі. Будьте обережні, щоб не піддатися брехні або дезінформації. Краще все перевіряйте.

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