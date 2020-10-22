Бургер, звичайно ж, може бути ще смачнішим, якщо його поєднувати з правильним соусом. Учасники «МастерШеф» розповіли нам, як зробити свій улюблений сендвіч ще кращим. Топ-5 рецептів соусу для бургерів читайте в матеріалі.

Соус «Ранч»

Соус слід готувати до бургерів з пісним м’ясом, філе індички, з біфштексом із м’яса ягняти.

Інгредієнти:

жирні вершки – ½ склянки

майонез – ½ склянки

сметана – ½ склянки

кріп, зелена цибуля, петрушка – до смаку

цедра лимона – 1 ст. л.

лимонний сік – 1 ст. л.

гірчиця – 2 ч. л.

сіль і перець – до смаку

Приготування:

Змішайте жирні вершки, сметану та майонез в рівних пропорціях. Додайте дрібно нарізану зелень (кріп, зелену цибулю, петрушку), ложку лимонного соку, гірчицю, сіль і перець до смаку. Готовий соус потрібно трохи охолодити.

Соус «Біг-Мак»

Цей соус найкраще поєднувати з американським бургером, чизбургером.

Інгредієнти:

майонез – 2 ст. л.

маринований огірок (невеликий) – 2 шт.

білий винний оцет – 1 ч. л.

діжонська гірчиця – 2 ч. л.

цибульний і часниковий порошок – 1 ч. л.

Приготування:

Змішайте майонез, подрібнені мариновані огірки (або корнішони). Влийте білий винний оцет, додайте гірчицю, цибулю і часник в порошку. Якщо не вдасться знайти порошкоподібну цибулю, можна замінити її свіжою. Його потрібно дуже дрібно нарізати. Потім додайте гранульований часник.

Соус «Зелений»

Соус ідеально підійде для бургерів з нежирним м’ясом і риби – з біфштексом з індички, курки.

Інгредієнти:

петрушка – пучок

зелена цибуля – пучок

кріп – пучок

анчоус – 2 шт.

часник – 3 зубчики

каперси – 1 ст. л.

лимонний сік – 1/2 ч. л.

оливкова олія – 1 ст. л.

яйце – 2 шт.

сіль, перець – за смаком

Приготування:

Змішайте в блендері петрушку, зелену цибулю і кріп. Додайте анчоуси, очищені зубчики часнику, каперси, лимонний сік, сіль і перець. Наприкінці влийте оливкову олію. Саме це додасть соусу однорідну консистенцію і гарний глянцевий блиск. Коли соус буде готовий, додайте до нього дрібно нарізані яйця.

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Соус «Гуакамоле»

Це ідеальний соус для будь-якого бургера – з лососем, для фахіти, класичного курячого, вегетаріанського.

Інгредієнти:

цибуля (маленька цибулина) – 1 шт.

перець халапеньо

кінза – кілька гілочок

авокадо – 1 шт.

сіль

сік лайма або лимона

Приготування:

Розітріть в ступці дрібно нарізану цибулю, рубаний перець халапеньо, трохи кінзи і солі. Подрібніть інгредієнти в м’ясорубці або блендері. Окремо розітріть свіже авокадо і додайте його до решти інгредієнтів. Соус для бургера потрібно перетерти через сито до однорідної консистенції. За бажання можна додати сік лайма чи лимона.

Соус з гірчиці

Соус з гірчиці прекрасно підійде до бургера «Бенедикт», чизбургера.

Інгредієнти:

цибуля – маленька

часник – 2 зуб.

негостра гірчиця – чашка

суха гірчиця – 1 ч. л.

кетчуп – 1/4 чашки

цукор – 2 ст. л.

вустерширський соус – 1 ч. л.

червоний перець і чорний – дрібка

Приготування:

Потрібно обсмажити на оливковій олії попередньо нарізану цибулю і часник до м’якості. Додайте гірчицю, туди ж висипте ложку сухої гірчиці і кетчуп. Додайте цукор, а також чорний і червоний перець. Потім потрібно додати чайну ложку вустерширського соусу. Змішайте інгредієнти в сотейнику. Поставте суміш на слабкий вогонь на 30 хвилин.

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