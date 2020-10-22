Що приготував новий день? На що звернути увагу кожному знаку зодіаку? Розповість детальний гороскоп на 23 жовтня 2020 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

П’ятниця віщує хвилювання і невдоволення. Це може вплинути на ваше сімейне життя, а також на ваше становище на роботі. Але щоб не нашкодити собі, краще зосередитися на своїх обов’язках і не псувати день іншим. Завтра світ знову буде зовсім інакшим.

Телець

Ви захочете трохи відступити від суперечок і спокійно відпочити. Це допоможе вам наповнитися новою енергією, яку зможете використати до кінця дня дуже вдало і вигідно.

Близнюки

Переговори і зустрічі будуть надзвичайно успішні. Висока ймовірність того, що ви досягнете своєї мети. Ваша дипломатична і впевнена манера поведінки сприятиме цьому.

Рак

Наважтеся зробити перший крок і скористайтеся можливістю розкрити свої почуття. Самотні люди точно знайдуть партнера. А Раки, які в парі, зміцнять своє кохання.

Лев

Ви переносите своє внутрішнє напруження від роботи в своє особисте життя. І не можете по-справжньому розслабитися. Через це виникають конфлікти з коханою людиною. Час зробити перерву і повністю відволіктися від справ.

Діва

Вам подобається звертати увагу на загальний зовнішній вигляд. Але ви повинні судити про людей не тільки по їхньому макіяжу і стилю, а й давати їм можливість проявити себе. П’ятниця може відкрити вам очі на нових досвідчених фахівців.

Терези

Терези, ваші нові плани і проєкти повинні реалізовуватися. Особливо в особистому житті. Пам’ятайте, що можете розраховувати на допомогу сім’ї і друзів. Зателефонуйте їм і поділіться своїми переживаннями.

Скорпіон

Скорпіонам буде складно самоствердитися і проявити бойовий дух. Ба більше, ви вразливі, тому вас можуть атакувати. Постарайтеся зібратися і постояти за себе. Зірки обіцяють справжнє протистояння з недоброзичливцями.

Стрілець

На Стрільців чекають сюрпризи і приємні новини. Весь день мине в гармонії і комфорті. Ваші плани, до яких ви ставилися трохи скептично, можуть почати реалізовуватися саме у п’ятницю.

Козеріг

Постарайтеся обійтися без суперечок. Є ймовірність того, що день може закінчитися великим скандалом з близькою людиною. Щоб цього уникнути, почніть ранок з бігу або зарядки. Таким чином ви скинете негативну енергію.

Водолій

Харизма Водоліїв зачаровує всіх навколо. Її основою є здорове тіло і ясний розум. Ви накопичили багато енергії за останній час і сповнені впевненості та мотивації. Але скористайтеся нею правильно. Наприклад, приділіть час сім’ї і перегляду улюбленого кіно.

Риби

Сьогодні кожен може відчути перепади вашого настрою. Щойно ви відчуєте внутрішній неспокій, рекомендується спокійна прогулянка, але головне — на самоті. Час розкласти всі думки по поличках.

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