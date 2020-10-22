Гороскоп на 23 жовтня 2020 року від екстрасенсів СТБ
Що приготував новий день? На що звернути увагу кожному знаку зодіаку? Розповість детальний гороскоп на 23 жовтня 2020 року від екстрасенсів СТБ.
Овен
П’ятниця віщує хвилювання і невдоволення. Це може вплинути на ваше сімейне життя, а також на ваше становище на роботі. Але щоб не нашкодити собі, краще зосередитися на своїх обов’язках і не псувати день іншим. Завтра світ знову буде зовсім інакшим.
Телець
Ви захочете трохи відступити від суперечок і спокійно відпочити. Це допоможе вам наповнитися новою енергією, яку зможете використати до кінця дня дуже вдало і вигідно.
Близнюки
Переговори і зустрічі будуть надзвичайно успішні. Висока ймовірність того, що ви досягнете своєї мети. Ваша дипломатична і впевнена манера поведінки сприятиме цьому.
Рак
Наважтеся зробити перший крок і скористайтеся можливістю розкрити свої почуття. Самотні люди точно знайдуть партнера. А Раки, які в парі, зміцнять своє кохання.
Лев
Ви переносите своє внутрішнє напруження від роботи в своє особисте життя. І не можете по-справжньому розслабитися. Через це виникають конфлікти з коханою людиною. Час зробити перерву і повністю відволіктися від справ.
Діва
Вам подобається звертати увагу на загальний зовнішній вигляд. Але ви повинні судити про людей не тільки по їхньому макіяжу і стилю, а й давати їм можливість проявити себе. П’ятниця може відкрити вам очі на нових досвідчених фахівців.
Терези
Терези, ваші нові плани і проєкти повинні реалізовуватися. Особливо в особистому житті. Пам’ятайте, що можете розраховувати на допомогу сім’ї і друзів. Зателефонуйте їм і поділіться своїми переживаннями.
Скорпіон
Скорпіонам буде складно самоствердитися і проявити бойовий дух. Ба більше, ви вразливі, тому вас можуть атакувати. Постарайтеся зібратися і постояти за себе. Зірки обіцяють справжнє протистояння з недоброзичливцями.
Стрілець
На Стрільців чекають сюрпризи і приємні новини. Весь день мине в гармонії і комфорті. Ваші плани, до яких ви ставилися трохи скептично, можуть почати реалізовуватися саме у п’ятницю.
Козеріг
Постарайтеся обійтися без суперечок. Є ймовірність того, що день може закінчитися великим скандалом з близькою людиною. Щоб цього уникнути, почніть ранок з бігу або зарядки. Таким чином ви скинете негативну енергію.
Водолій
Харизма Водоліїв зачаровує всіх навколо. Її основою є здорове тіло і ясний розум. Ви накопичили багато енергії за останній час і сповнені впевненості та мотивації. Але скористайтеся нею правильно. Наприклад, приділіть час сім’ї і перегляду улюбленого кіно.
Риби
Сьогодні кожен може відчути перепади вашого настрою. Щойно ви відчуєте внутрішній неспокій, рекомендується спокійна прогулянка, але головне — на самоті. Час розкласти всі думки по поличках.