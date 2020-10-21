Місячний календар садівника-городника на жовтень 2020
Місячний календар садівника-городника на жовтень 2020 року допоможе правильно спланувати роботу з ґрунтом і рослинами. Кожному садівникові й городникові доведеться виконати чимало маніпуляцій для отримання щедрого врожаю. Коли найкраще почати? Які дні сприятливі? Дізнайтеся в нашому місячному календарі садівника-городника на жовтень 2020 року.
1 жовтня ― вдалий час для сівби зелені для вирощування в будинку або в зимовій теплиці. Рекомендується боротьба з шкідниками рослин.
2 жовтня (повня) ― не рекомендуються сівба і садіння.
3 жовтня ― не рекомендуються сівба і пересаджування. Краще зайнятися знищенням шкідників, прополювання і мульчуванням, збором урожаю коренеплодів, фруктів, ягід, лікарських та ефіроолійних культур, сушінням овочів і фруктів.
4 жовтня ― садіння озимого часнику, цибулі, а також обрізання дерев і чагарників. Фрукти, ягоди та овочі, зняті в цей час, а також гриби придатні для заготівлі зимових запасів.
5 жовтня ― варто проводити ті самі роботи, що і в попередній день.
6 жовтня ― не рекомендується садіння і пересаджування трав’янистих культур. Краще зайнятися видаленням зайвих пагонів, обрізуванням, прополюванням, культивацією, мульчуванням, а також збором лікарських трав, коренеплодів, фруктів і ягід.
7 жовтня ― як і в попередній день, не рекомендується садіння і пересаджування трав’янистих культур. Ефективне видалення зайвих пагонів, косіння, прополювання, культивація, мульчування.
8 жовтня ― в цей день краще зайнятися видаленням зайвих пагонів, обрізуванням, прополюванням, культивацією, мульчуванням, а також збором лікарських трав, коренеплодів, фруктів і ягід.
9 жовтня ― варто заготовляти зелень і лікарські трави, які потребують ефективного сушіння. У ці дні збирають усе, що не підлягає тривалому зберіганню. Вдалими виходять у цей час консерви і соління.
10 жовтня ― варто проводити ті самі роботи, що і в попередній день.
11 жовтня ― невдалий час для сівби і пересаджування садово-городніх культур. Рекомендується збір та сушіння фруктів і коренеплодів, особливо збирання картоплі. Хороший день для підготовки грядок.
12 жовтня ― рекомендовано робити все те саме, що і днем раніше.
13 жовтня ― невдалий час для сівби і пересаджування. Рекомендується розпушування, культивація, підгортання, мульчування дерев.
14 жовтня ― не рекомендуються сівба і пересаджування. Краще зайнятися розпушуванням, культивацією, підгортанням, мульчуванням дерев.
15 жовтня ― варто навести порядок на ділянці.
16 жовтня (молодик) ― не рекомендуються сівба і пересаджування.
17 жовтня ― в цей день ефективні щеплення, внесення добрив, знищення шкідників, розпушування ґрунту. Гарний час для консервування фруктів і овочів.
18 жовтня ― не рекомендується розмножувати рослини корінням, збирати трави і садити дерева. Сприятливий час для консервування фруктів і овочів.
19 жовтня ― хороший час для збору овочів, фруктів, ягід і насіння, зрізання квітів, а також для сушіння овочів і грибів. Посаджені в цей день домашні квіти швидше розцвітають.
20 жовтня ― рекомендовано робити все те саме, що і днем раніше.
21 жовтня ― садіння і пересаджування дерев і чагарників, особливо грушевих і сливових дерев, аґрусу, смородини. Розпушування, внесення добрив, щеплення дерев, косіння.
22 жовтня ― варто проводити ті самі роботи, що і в попередній день.
23 жовтня ― не рекомендуються свіба і пересаджування. Можна заготовляти насіння, зрізати квіти в букети.
24 жовтня ― рекомендовано робити все те саме, що і в попередній день.
25 жовтня ― не варто займатися сівбою і пересаджуванням. Можна заготовляти насіння, зрізати квіти в букети.
26 жовтня ― слід заготовляти насіння, зрізати квіти в букети. Заготівля варення і солінь. Відмінний час для культивації і внесення добрив.
27 жовтня ― варто проводити ті самі роботи, що і в попередній день.
28 жовтня ― хороший час для сівби зелені для вирощування в будинку або в зимовій теплиці. Рекомендується боротьба зі шкідниками рослин.
29 жовтня ― як і в попередній день, рекомендується сівба зелені для вирощування в будинку або в зимовій теплиці, а також боротьба зі шкідниками рослин.
30 жовтня ― рекомендовано робити все те саме, що і в попередні два дні.
31 жовтня (повня) ― невдалий час для сівби і пересаджування.